Rot-Weiss Koblenz hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die am 2. August beginnende Saison in der Fußball-Oberliga mit 2:1 (1:1) beim neu gegründeten Klub FC Emmelshausen-Karbach vor 220 Zuschauern auf dem Sportfest in Leiningen gewonnen.

Gegenüber dem 2:1-Sieg der Rot-Weissen vor einem Monat in der Oberliga in Karbach standen aus dem „alten Kader“ nur noch fünf Mann (Almir Ahmetaj, Joel Cartus, Tyler Wozny, Dejvi Alsela und das noch verletzte fehlende Abwehr-Ass Daniel-Brice Ndouop) zur Verfügung. Wie immer im Sommer herrscht große Fluktuation bei Rot-Weiss, zu den wenigen „Alteingesessenen“ gesellten sich in Leiningen zahlreiche Testspieler und fünf A-Jugendliche. „Das ist wie jedes Jahr zu dem Zeitpunkt eine Castingtruppe“, sagte Trainer Fatih Cift: „Es wird noch dauern, bis wir unseren 20- bis 22-Mann-Kader zusammenhaben. Die Testspiele sind jetzt ein Muster ohne Wert.“

Siegtorschütze Yamahara kommt vom FC Pesch

Cift durfte dennoch sehr zufrieden sein mit dem Auftritt seiner „Castingtruppe“. Emmelshausen-Karbach begann mit einer Elf, die auch so zum Oberliga-Auftakt starten könnte, und ging nach 13 Minuten durch Jamal Willrich (kam von Wormatia Worms) in Führung. Nach der ersten Trinkpause in der 23. Minute wendete sich das Blatt. Rot-Weiss drehte das Spiel durch Tore von Cartus (44.) und Takumu Yamahara (67.). Der Japaner wird auf jeden Fall verpflichtet, der Mittelfeldmann kommt von Mittelrheinligist FC Pesch. Auch sein Landsmann Ryo Iwata (zuvor in der Oberliga Niederrhein beim VfB Homberg) zeigte einen guten Auftritt und wird laut Cift sehr wahrscheinlich verpflichtet. Bei den anderen Testspielern (unter anderem Mel Yeboah und Marco Müller, die zuletzt für TuS Koblenz spielten) gab Cift kein Urteil ab. Am Mittwoch (19 Uhr) testet Rot-Weiss in Kaltenengers gegen Bezirksligist Anadolu. Emmelshausen-Karbach enttäuschte, Trainer Patrick Kühnreich kritisierte vor allem seine Offensive um Top-Neuzugang Dylan Esmel: „Für die Qualität, die wir jetzt da vorne haben, muss mehr kommen.“