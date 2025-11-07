Koblenz empfängt Eppelborn Rot-Weiss verfolgt gegen Schlusslicht 20-Punkte-Plan 07.11.2025, 09:00 Uhr

i Kanata Todate (links) und Rot-Weiss Koblenz gerieten in Hundsangen um Timo Dietz zwar ins Schlingern, setzten sich aber mit 3:2 beim Bezirksligisten im Rheinlandpokal durch. Am Samstag geht es für die Koblenzer in der Oberliga daheim gegen FV Eppelborn, da soll ein Heimsieg her, um sich von unten mehr und mehr abzusetzen. René Weiss

Für den FC Rot-Weiss Koblenz bietet sich einmal mehr eine gute Gelegenheit, sich Luft nach unten zu verschaffen. Bislang packte der Oberligist diese Gelegenheit nicht beim Schopfe. Gegen den FV Eppelborn soll das klappen.

Der Tabellenelfte FC Rot-Weiss Koblenz steht im Heimspiel auf dem Oberwerth-Kunstrasen gegen den FV Eppelborn nicht zum ersten Mal in der 15 Spieltage alten Saison der Fußball-Oberliga vor der Chance, sich Richtung Mittelfeld aus dem Staub zu machen. Bis jetzt stand sich die Elf von Coach Fatih Cift dabei gegen durchaus machbare Gegner etwas selbst im Weg.







Artikel teilen

Artikel teilen