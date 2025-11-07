Rot-Weiss verfolgt gegen Schlusslicht 20-Punkte-Plan

Für den FC Rot-Weiss Koblenz bietet sich einmal mehr eine gute Gelegenheit, sich Luft nach unten zu verschaffen. Bislang packte der Oberligist diese Gelegenheit nicht beim Schopfe. Gegen den FV Eppelborn soll das klappen.
Der Tabellenelfte FC Rot-Weiss Koblenz steht im Heimspiel auf dem Oberwerth-Kunstrasen gegen den FV Eppelborn nicht zum ersten Mal in der 15 Spieltage alten Saison der Fußball-Oberliga vor der Chance, sich Richtung Mittelfeld aus dem Staub zu machen. Bis jetzt stand sich die Elf von Coach Fatih Cift dabei gegen durchaus machbare Gegner etwas selbst im Weg.