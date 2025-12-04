Koblenzer Stadtduell steht an Rot-Weiss und Cosmos konzentrieren sich aufs Sportliche Mirko Bernd 04.12.2025, 14:15 Uhr

Das Hinspiel zwischen Cosmos Koblenz und Rot-Weiss Koblenz endete 2:1 für den Oberliga-Aufsteiger und zog die unendliche Wechselfenster-Geschichte nach sich. Am Freitag treffen sich beide Klubs wieder – und blicken fast nur auf das rein Sportliche.

Dass die Oberliga-Partie zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Cosmos Koblenz am Freitagabend um 19.30 Uhr auf dem Oberwerth-Kunstrasen nach der Wechselfenster-Vorgeschichte eine besondere ist, liegt auf der Hand. Wobei es bei den Gastgebern zumindest im Vorfeld keine Rolle mehr spielt, wie Rot-Weiss-Coach Fatih Cift betont.







Artikel teilen

Artikel teilen