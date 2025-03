Turbulente Partie auf dem Oberwerth: Rot-Weiss Koblenz lag gegen Ludwigshafen 1:0 in Führung, über ein 2:2 stand es 2:4 - und am Ende 4:4.

Für die Zuschauer – 148 zahlende an diesem Nachmittag am Koblenzer Oberwerth – war es ein überaus unterhaltsamer Fußballnachmittag. Acht Tore, wechselnde Führungen und eine dramatische Schlussphase. Für den neutralen Beobachter gab es beim 4:4 (2:2) zwischen den Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz und Arminia Ludwigshafen nicht viel zu bemängeln.

Beide Trainer können mit diesem Spiel nicht zufrieden sein.

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift.

In den Gesichtern der beiden Trainer freilich war nach diesem offenen Schlagabtausch wenig von Fußball-Glück zu erkennen. Was nicht weiter verwunderte, legten doch beide Mannschaften eine allzu großzügige Bereitschaft an den Tag, wenn es darum ging, Fehler zu machen und den Kontrahenten damit zu Toren einzuladen. „Beide Trainer können mit diesem Spiel nicht zufrieden sein. Ludwigshafen hat ein 4:2 nicht über die Runden gebracht, wir waren klar die bessere Mannschaft und müssen diese Begegnung einfach gewinnen“, haderte Rot-Weiss-Coach Fatih Cift einmal mehr mit einer „gewissen Sorglosigkeit“, die seine Mannschaft in Offensive wie Defensive an den Tag gelegt hatte. „Das ist sicher ein glücklicher Punkt, Koblenz war heute spielerisch das bessere Team. Doch wir führen dann 4:2 und müssen es am Ende besser verteidigen. Das ärgert mich“, sagte Arminia-Coach Chris Chorrosch.

Auf die Führung folgen zwei Patzer

Zum Glück für die Koblenzer gesellte sich zu einem Hang zum Leichtsinn an diesem Nachmittag eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Denn ohne diese Resilienz hätte Rot-Weiss am Ende trotz spielerischer Überlegenheit am Ende mit leeren Händen dagestanden. Aber der Reihe nach.

Im ersten Durchgang sah alles nach einer deutlichen Angelegenheit für die Koblenzer aus, nachdem Younes Azahaf Rot-Weiss nach schöner Kombination über Armin Sivic und Passgeber Daniel Sanchez verdient in Führung gebracht hatte (14.). Vom so hoch gelobten Angriffsspiel der Arminia war überhaupt nichts zu sehen. Rot-Weiss verteidigte in der Rückwärtsbewegung mit einer Fünferkette sehr effektiv, davor gaben die Sechser Josel Cartus und Almir Ahmetaj den Ludwigshafener Spielgestaltern Nico Pantano und Ricardo Antonaci kaum Raum zur Entfaltung.

Und doch stand es plötzlich 2:1 für die Gäste, weil das RW-Team zweimal individuell patzte. Erst geriet ein Rückpass von Azahaf zu kurz, Keeper Cedric Taxis konnte gegen den heranstürmenden Pantano nur auf Kosten eines Fouls retten – es gab Elfmeter. Den verwandelte Antonaci sicher zum 1:1 (21.). Nur zwei Minuten später klärte der ansonsten gut spielende Rot-Weiss-Innenverteidiger Daniel Brice Ndouop mangelhaft, Giuliano Cultrera stand allein vorm Kasten und hatte wenig Mühe, zur 2:1-Führung für Ludwigshafen einzuschießen (23.). Für einen kurzen Moment schien das Momentum aufseiten der Mannschaft von Trainer Chris Chorrosch zu sein.

Rachid Tchadjei antwortet mit dem 2:2

Doch Rot-Weiss hatte eine schnelle Antwort und kam durch Rachid Tchadjei zum 2:2 (26.). Drei Tore binnen fünf Minuten – es sollten nicht die letzten aufregenden Momente in dieser Partie sein. „Wir haben die Fehler des Gegners in Halbzeit eins eiskalt ausgenutzt. Aber insgesamt hatten die Koblenzer heute sicher die bessere Spielanlage“, gab Torschütze Antonaci unumwunden zu.

Das war auch zu Beginn der zweiten Halbzeit der Fall. Und immer kam Rot-Weiss dabei über die viel zu offene rechte Defensivseite der Ludwigshafener. Doch diesmal kam Tchadjei bei der allzu scharfen Hereingabe von Sanchez einen Schritt zu spät (46.). Erst als Chorrosch auf das Defensivchaos reagierte, Adnan Rizvanovic einwechselte und damit die Lücke rechts hinten schloss, stand die Arminia besser und Koblenz kam kaum noch zu Chancen.

Dennis eröffnet eine turbulente Schlussphase

Im Gegenteil: Die Einwechslung von Eldin Hadzic und Tyler Wozny bei den Koblenzern ging nach hinten los. Beide waren keine fünf Minuten auf dem Feld, und plötzlich hieß es 4:2 für die Gäste. Beim 2:3 verlor Hadzic den Ball („das Tor muss ich auf meine Kappe nehmen“), beim folgenden Steilpass in die Schnittstelle stand die Koblenzer Defensive auf verlorenem Posten, Noah Maier konnte im zweiten Versuch einschießen (68.). Vier Minuten später senkte sich ein von Steffen Straub als Flanke gedachter Ball über Taxis ins Netz (72.).

Alles sah nach einem Dreier für die Gäste aus. Doch passend zu diesem Nachmittag hielt die Partie noch eine Schlusspointe bereit. Nach dem Anschlusstreffer durch Eugene Dennis (83.) warf Rot-Weiss alles nach vorn. Und mit dem Schlusspfiff sozusagen gelang Armin Sivic per Kopfball noch der Ausgleichstreffer (90.+5). Während Arminen-Coach Chorrosch die orangefarbenen Wasserflaschen wütend und laut fluchend auf die Tartanbahn kickte, bejubelten die Rot-Weiss-Spieler den späten Punkt.

Rot-Weiss Koblenz: Taxis - Wilki (71. Oriyama), Dennis, Ndouop (71. Matsui), Sanchez, Alsela - Ahmetaj (65. Wozny), Cartus (65. Hadzic), Azahaf (76. Shengeliia) - Sivic, Tchadjei.