Platzverweis ändert das Spiel Rot-Weiss siegt 6:0 nach Rot für Auersmachers Torwart René Weiss 29.03.2026, 08:33 Uhr

i Eine Szene, die das Spiel verändert: Auersmachers Torwart Timo Müller räumt den Koblenzer Angreifer Onyeka Osemene ab und sieht nach 21 Minuten Rot. Da stand es noch 0:0, am Ende hieß es 6:0 für Rot-Weiss. René Weiss

Der Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat im Stadion Oberwerth einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Beim 6:0 gegen den SV Auersmacher spielte dabei eine Szene aus der 21. Minute eine nicht unerhebliche Rolle.

Tim Esten war überglücklich. In der Kabine stimmte er die „Humba“ an, gegenüber Trainer Fatih Cift bestätigte der in Winterpause von Rheinlandligist SG 99 Andernach gekommene Stürmer, sich bei seinem neuen Verein pudelwohl zu fühlen und sich gut vorstellen zu können, über die Saison hinaus für den FC Rot-Weiss Koblenz zu spielen.







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