Der Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat im Stadion Oberwerth einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Beim 6:0 gegen den SV Auersmacher spielte dabei eine Szene aus der 21. Minute eine nicht unerhebliche Rolle.
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Tim Esten war überglücklich. In der Kabine stimmte er die „Humba“ an, gegenüber Trainer Fatih Cift bestätigte der in Winterpause von Rheinlandligist SG 99 Andernach gekommene Stürmer, sich bei seinem neuen Verein pudelwohl zu fühlen und sich gut vorstellen zu können, über die Saison hinaus für den FC Rot-Weiss Koblenz zu spielen.