2054 Zuschauer im Stadtion Rot-Weiss setzt sich im Stadtduell 2:1 gegen TuS Koblenz durch Werner Wegendt 01.11.2025, 16:46 Uhr

i Es war ein intensives Stadtduell zwischen der TuS Koblenz (hier mit Denys Vyrych im blauen Trikot) und Rot-Weiss Koblenz (mit Giulio Omar Multari) beim dem sich die Gäste am Ende glücklich mit 2:1 durchsetzten. Wolfgang Heil

Verdient, unverdient? Das war Fatih Cift nach dem 2:1-Sieg seiner Rot-Weissen im Koblenzer Stadtduell gegen die TuS vollkommen egal. Bei den Hausherren überwog die Enttäuschung, weil die Niederlage eben vermeidbar war.

Es war Takumu Yamahara, der die TuS bis ins Mark traf, als er fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit und schon ein wenig aus dem Nichts den Führungstreffer für die Gäste von Rot-Weiss Koblenz erzielte. Es sollte das letzte Tor eines umkämpften Stadtduells bleiben, bei dem sich Gast Rot-Weiss gegen den Favoriten TuS Koblenz mit 2:1 (1:1) durchsetzte und damit erst einmal einen Sprung aus der Abstiegszone der Tabelle machte.







Artikel teilen

Artikel teilen