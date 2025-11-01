Verdient, unverdient? Das war Fatih Cift nach dem 2:1-Sieg seiner Rot-Weissen im Koblenzer Stadtduell gegen die TuS vollkommen egal. Bei den Hausherren überwog die Enttäuschung, weil die Niederlage eben vermeidbar war.
Es war Takumu Yamahara, der die TuS bis ins Mark traf, als er fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit und schon ein wenig aus dem Nichts den Führungstreffer für die Gäste von Rot-Weiss Koblenz erzielte. Es sollte das letzte Tor eines umkämpften Stadtduells bleiben, bei dem sich Gast Rot-Weiss gegen den Favoriten TuS Koblenz mit 2:1 (1:1) durchsetzte und damit erst einmal einen Sprung aus der Abstiegszone der Tabelle machte.