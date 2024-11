Derby im Stadion Oberwerth Rot-Weiss setzt gegen Eisbachtal auf die Einstellung Klaus Reimann 28.11.2024, 15:05 Uhr

i Vor zwei Wochen unterlagen die Rot-Weißen (hier mit Armin Sivic am Ball) das Rheinland-Derby gegen den FC Karbach mit 0:1 - ob es an diesem Samstag gegen die Eisbachtaler Sportfreunde besser klappt für die Koblenzer Vorstädter? Wolfgang Heil

Es ist Derby-Zeit in der Fußball-Rheinlandliga: Im Stadion Oberwerth empfängt der FC Rot-Weiss Koblenz die Sportfreunde Eisbachtal.

Zwei Dinge sind für Fatih Cift gewiss. Danach gibt es für den Coach von Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schlichtweg „keine leichten Gegner“. Der 42-Jährige weiß aber auch um die Wankelmütigkeit seines eigenen Kaders und kommt zu der Feststellung: „Am gefährlichsten allerdings sind wir für uns selbst, wie so einige Partien in dieser Saison schon gezeigt haben.

