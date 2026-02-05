Jugend bei Borussia Dortmund Rot-Weiss schnappt sich Defensivmann am „Deadline Day“ Mirko Bernd 05.02.2026, 10:02 Uhr

i Verstärkung zum Abschluss der Wintertransferperiode für den Oberligisten Rot-Weiss Koblenz um den sportlichen Leiter Chris Noll (rechts): Die Koblenzer haben mit Felix Schlüsselburg einen Innenverteidiger mit interessanter Vita unter Vertrag genommen. Rene Weiss

Einen spannenden Spieler hat Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz am „Deadline-Day“, dem Abschluss der Wintertransferperiode, verpflichtet: Felix Schlüsselburg war in der Jugend zweimal Deutscher Meister mit Borussia Dortmund.

Das nennt man wohl Punktlandung: Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat zum Abschluss der Transferperiode im Winter mit Felix Schlüsselburg einen Defensivmann verpflichtet mit viel Regionalliga-Erfahrung und einer Top-Ausbildung.„Wir haben erst am Abend alles fix gemacht.







