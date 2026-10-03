Unentschieden nerven Cift Rot-Weiss „nur“ 2:2 bei Elversberg II, Alsela sieht Rot Mirko Bernd 03.10.2026, 18:50 Uhr

i Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift ist genervt von dem fünften Unentschieden aus den letzten sieben Partien, denn auch beim 2:2 bei der SV Elversberg II war mehr drin für sein Elf. Wolfgang Heil

Wieder Unentschieden. Zum fünften Mal in den letzten sieben Spielen. Für Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz war beim 2:2 bei der SV Elversberg II wieder mehr drin. Wie so oft zuletzt bei Spielen, die dann doch mit einer Punkteteilung endeten.

Wenn Fatih Cift an die letzten sieben Spiele denkt, dann bringen ihn am ehesten die fünf Unentschieden ins Grübeln. „Das ist halt bitter“, sagt der Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz und meint damit, dass in jeder einzelnen dieser Punkteteilungen mehr drin war für seine Mannschaft – und zwar viel mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen