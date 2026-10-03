Unentschieden nerven Cift
Rot-Weiss „nur“ 2:2 bei Elversberg II, Alsela sieht Rot
Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift ist genervt von dem fünften Unentschieden aus den letzten sieben Partien, denn auch beim 2:2
Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift ist genervt von dem fünften Unentschieden aus den letzten sieben Partien, denn auch beim 2:2 bei der SV Elversberg II war mehr drin für sein Elf.
Wolfgang Heil

Wieder Unentschieden. Zum fünften Mal in den letzten sieben Spielen. Für Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz war beim 2:2 bei der SV Elversberg II wieder mehr drin. Wie so oft zuletzt bei Spielen, die dann doch mit einer Punkteteilung endeten.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Fatih Cift an die letzten sieben Spiele denkt, dann bringen ihn am ehesten die fünf Unentschieden ins Grübeln. „Das ist halt bitter“, sagt der Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz und meint damit, dass in jeder einzelnen dieser Punkteteilungen mehr drin war für seine Mannschaft – und zwar viel mehr.
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