Die englischen Wochen haben beim dünnen Kader des FC Rot-Weiss Koblenz ihren Tribut gezollt: Gegen Arminia Ludwigshafen gab es im schwer bespielbaren Oberwerth-Stadion eine 2:3-Niederlage. Jetzt muss der Blick weiter nach unten gehen in der Oberliga.
Lesezeit 4 Minuten
Vorn viel zu harmlos und ohne Durchschlagskraft, hinten in den entscheidenden Momenten zu sorglos und unkonzentriert – der FC Rot-Weiss Koblenz hat am zwölften Spieltag in der Fußball-Oberliga die späte Quittung für eine unterm Strich fahrig-fehlerhafte Vorstellung bekommen.