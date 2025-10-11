Koblenz 2:3 gegen Ludwigshafen Rot-Weiss muss den englischen Wochen Tribut zollen Klaus Reimann 11.10.2025, 21:44 Uhr

i Überzahl am Ball, aber Unterzahl im Ergebnis:Rot-Weiss Koblenz um 1:0-Torschützen Tyler-Jeremy Wozny (Nummer 10) verlor gegen Arminia Ludwigshafen daheim mit 2:3. Jörg Niebergall

Die englischen Wochen haben beim dünnen Kader des FC Rot-Weiss Koblenz ihren Tribut gezollt: Gegen Arminia Ludwigshafen gab es im schwer bespielbaren Oberwerth-Stadion eine 2:3-Niederlage. Jetzt muss der Blick weiter nach unten gehen in der Oberliga.

Vorn viel zu harmlos und ohne Durchschlagskraft, hinten in den entscheidenden Momenten zu sorglos und unkonzentriert – der FC Rot-Weiss Koblenz hat am zwölften Spieltag in der Fußball-Oberliga die späte Quittung für eine unterm Strich fahrig-fehlerhafte Vorstellung bekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen