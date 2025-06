Nach der Saison ist vor der Saison – und bei Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz heißt das: Es ist eine Menge zu tun. Mal wieder. Denn so wie in den beiden Spielzeiten zuvor fangen Chris Noll, der Sportliche Leiter der Rot-Weissen, und Trainer Fatih Cift bei der Kader-Zusammenstellung quasi bei null an. In Dejvi Alsela, Almir Ahmetaj, Daniel Brice Ndouop und Joel Cartus sind aus der „alten Mannschaft“ gerade mal vier Akteure geblieben. Dem stehen 14 Abgänge gegenüber, darunter auch Kapitän Eldin Hadzic. In einem engen Zeitfenster von ein paar Wochen gilt es also, ein neues, schlagkräftiges Rot-Weiss-Team zu formen.

Ungefähr die Hälfte des neuen Kaders, zu dem sich auch die Eigengewächse Elias Dudkiewicz und Julius Hamm gesellen, habe er bereits zusammen, sagt der Coach. Bis zum Ende der Saison-Vorbereitung soll der 18, 19 Feldspieler umfassende RW-Kader stehen. Die mögliche künftige Nummer eins kommt dabei vom TuS Immendorf: Torwart Marcel Behr will sich fortan in der Oberliga beweisen. Insgesamt spricht Cift mit Blick auf die Personalplanungen von einer „mühselige Arbeit“. Eine Arbeit aber auch, die das Team Noll/Cift mit dem gewohnten Eifer angeht. Und bei der Cift, wie er sagt, seine Lehren aus der vergangenen Spielzeit zieht.

„In dem Punkt war ich wohl etwas zu naiv.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift hatte sich auf die Zusage einiger Spieler verlassen, die nun doch den Verein wechseln

In der Saison 2024/25 hatte es noch im Winter so ausgesehen, als könne der Rot-Weiss-Coach für die neue Spielzeit zumindest auf einen festen Spielerstamm setzen. Zahlreiche Leistungsträger hätten ihm den Verbleib über die laufende Saison hinaus in Aussicht gestellt, so Cift. „Doch in dem Punkt war ich wohl etwas zu naiv“, bekennt der 43-Jährige heute. Und er hatte seine Rechnung ohne die Spielerberater gemacht. Mal wieder. „Die siehst du das ganze Jahr nicht. Aber wenn dann das Transferfenster öffnet und die Möglichkeit besteht, ein paar Euro zu verdienen, dann sind sie da“, charakterisiert Cift eine Klientel, von der er herzlich wenig hält. Kurzum: Die Berater raten ihrem Spieler nicht zuletzt aus Eigennutz gern zu einem Wechsel. Ob der Spieler dann gut damit beraten ist, steht auf einem anderen Blatt. Für Rot-Weiss hatte das jedenfalls einen erneuten großen Aderlass zur Folge. Und die Erkenntnis, „dass wir mit einigen Beratern überhaupt nicht mehr sprechen und wir nur noch mit seriösen Vertretern dieser Branche zusammenarbeiten“, so Cift.

Guter Ruf als Ausbildungsverein

Bei dieser enormen Spielerfluktuation holt den Klub aber auch der Fluch der guten Tat ein. „Als Ausbildungsverein haben wir mittlerweile einen guten Ruf. Folglich werden uns auch viele junge, hoffnungsvolle Spieler angeboten“, sagt der Rot-Weiss-Coach. Aber das sind zumeist eben Spieler, die den Koblenzer Oberligisten als Sprungbrett nutzen und die eine Spielzeit später meist schon wieder weg sind. Folglich will das Duo Noll/Cift zwar nicht seine Philosophie bei der Zusammenstellung des neuen Kaders ändern, wohl aber die Herangehensweise. „Wir legen noch größeren Wert auf den Charakter des Spielers. Wir haken bei ehemaligen Trainern und Mitspielern nach. Und wir wollen wissen, ob sich der Spieler vorstellen kann, sich in der Region heimisch niederzulassen“, führt Cift aus.

Zahlreiche Klubs buhlen um dieselben Akteure

Was Noll und Cift auf keinen Fall machen werden, ist „das Wettbieten“ in der mit Fußball-Oberligisten reich gesegneten Region mitzumachen. In Rot-Weiss, der TuS Koblenz und Cosmos Koblenz buhlen gleich drei Koblenzer Oberliga-Klubs oftmals um dieselben Akteure. Und der FC Emmelshausen-Karbach, der FV Engers und die Eisbachtaler Sportfreunde sind da auch noch im Rennen. „Spieler aus der Region zu bekommen ist für uns nahezu unmöglich“, sagt Cift. Da würden einige der oben genannten Klubs einfach mehr bezahlen. Das ist wohl auch der Grund, warum die Ex-Rot-Weiss-Spieler Sota Matsui und Nao Oriyama in der neuen Spielzeit für Cosmos auflaufen.

Campus eröffnet neue Möglichkeiten

„Es ist nicht so, als wenn der Verein das Geld nicht hätte. Bei Rot-Weiss wird seit jeher solide gewirtschaftet, der Klub ist finanziell kerngesund. Wir verfolgen nur andere Ziele“, erklärt Cift. Bei Rot-Weiss haben sie mehr das große Ganze im Blick. Auf dem Campus werden in zwei, drei Monaten die neuen Plätze fertiggestellt sein. Das bietet der Jugend ganz andere, bessere Trainingsmöglichkeiten. Das Vereinshaus wird um- und ausgebaut. „Wer hat schon eine solche Infrastruktur?“, stellt Cift die eher rhetorische Frage und ergänzt: „Wir wollen im Verein einen Schritt nach dem anderen gehen.“ Vielleicht schon zur übernächsten Spielzeit, so hofft der Coach, könne er vielleicht schon den einen oder anderen Jugendspieler mehr in den Oberliga-Kader hochziehen. Was seine und die Arbeit von Chris Noll in der Sommerpause etwas weniger mühselig machen würde.