In der Oberliga muss der FC Rot-Weiss Koblenz zum TSV Gau-Odernheim. Nach einem 6:0-Sieg gegen Auersmacher will Rot-Weiss mit gestiegenem Selbstvertrauen nun auch beim defensivstarken TSV punkten. Und das im einzigen Spiel an Ostersonntag.
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Für den FC Rot-Weiss Koblenz steht in der Fußball-Oberliga die Auswärtspartie beim TSV Gau-Odernheim an. Als einzige Begegnung findet diese am Ostersonntag (15 Uhr) statt, sehr zur Verwunderung des Koblenzer Trainers Fatih Cift: „Ich habe diese Ansetzung schon im Vorfeld gesehen und unseren Geschäftsstellenleiter gebeten, das Spiel auf Samstag 14 Uhr zu legen, so wie es eigentlich sonst auch immer der Fall ist.