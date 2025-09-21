Als ich alle schon mit dem Gedanken an ein Unentschieden abfanden, schlugen die Gäste des TSV Gau-Odernheim gleich doppelt zu und stoppten den kleinen Aufwärtstrend von Rot-Weiss Koblenz. Am Ende hieß es 0:2 aus Sicht der Cift-Elf.
Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat nach vier Pflichtspielen ohne Niederlage seine Heimpartie gegen den Aufsteiger TSV Gau-Oderheim mit 0:2 verloren: Gegen die kompakt und hochmotiviert agierenden Rheinhessen sah es für die Rot-Weißen lange nach einem Unentschieden aus, ehe zwei späte und zugleich schöne Treffer die Partie zugunsten der Gäste entschieden.