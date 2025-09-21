Koblenzer unterliegen mit 0:2 Rot-Weiss-Miniserie endet gegen Neuling Gau-Odernheim Armin Bernd 21.09.2025, 20:01 Uhr

i Tyler-Jeremy Wozny (rotes Trikot, Nummer 10) hatte für seinen FC Rot-Weiss Koblenz die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt. Am Ende siegten die Gäste aus Gau-Odernheim mit 2:0. Wolfgang Heil

Als ich alle schon mit dem Gedanken an ein Unentschieden abfanden, schlugen die Gäste des TSV Gau-Odernheim gleich doppelt zu und stoppten den kleinen Aufwärtstrend von Rot-Weiss Koblenz. Am Ende hieß es 0:2 aus Sicht der Cift-Elf.

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat nach vier Pflichtspielen ohne Niederlage seine Heimpartie gegen den Aufsteiger TSV Gau-Oderheim mit 0:2 verloren: Gegen die kompakt und hochmotiviert agierenden Rheinhessen sah es für die Rot-Weißen lange nach einem Unentschieden aus, ehe zwei späte und zugleich schöne Treffer die Partie zugunsten der Gäste entschieden.







