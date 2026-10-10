Dieses Mal hat sich der FC Rot-Weiss Koblenz eine Führung nicht mehr aus der Hand nehmen lassen: Mit 4:0 siegte der Oberligist auf dem Oberwerth gegen den SV Auersmacher und kletterte in der Tabelle mit 20 Punkten auf den sechsten Platz.
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Mit Führungen ist es beim FC Rot-Weiss Koblenz in dieser Saison so eine Sache. Bei vier ihrer bislang eingespielten fünf Unentschieden hatte die „Elf vom Deutschen Eck“ in Führung gelegen, beim 2:2 gegen die SV Elversberg II zuletzt sogar mit 2:0.