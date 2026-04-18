1:2 gegen Gonsenheim
Rot-Weiss Koblenz verliert drittes Spiel nach Gang
Hier war Rot-Weiss-Akteur Giulio Multari (rotes Trikot) einen Schritt schneller als Gonsenheims Maurice Neukirch. Der traf aller
Hier war Rot-Weiss-Akteur Giulio Multari (rotes Trikot) einen Schritt schneller als Gonsenheims Maurice Neukirch. Der traf allerdings zum zwischenzeitlichen Ausgleich per Foulelfmeter. Am Ende gewannen die Gäste aus Mainz mit 2:1
René Weiss

Auch im dritten Spiel in Folge gab es für Rot-Weiss Koblenz nichts zu holen. Gegen den SV Gonsenheim unterlag die Cift-Elf mit 1:2, zeigte aber einen über weite Strecken ordentlichen Auftritt.

Lesezeit 3 Minuten
Wieder Heimspiel gegen eine Mannschaft aus der eigenen Tabellenregion, wieder in Führung gelegen und wieder leer ausgegangen. In vielen Punkten ähnelte das Heimspiel des FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga gegen den SV Gonsenheim der Partie vor zwei Wochen gegen den FC Hertha Wiesbach.

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