1:2 gegen Gonsenheim Rot-Weiss Koblenz verliert drittes Spiel nach Gang René Weiss 18.04.2026, 20:17 Uhr

i Hier war Rot-Weiss-Akteur Giulio Multari (rotes Trikot) einen Schritt schneller als Gonsenheims Maurice Neukirch. Der traf allerdings zum zwischenzeitlichen Ausgleich per Foulelfmeter. Am Ende gewannen die Gäste aus Mainz mit 2:1 René Weiss

Auch im dritten Spiel in Folge gab es für Rot-Weiss Koblenz nichts zu holen. Gegen den SV Gonsenheim unterlag die Cift-Elf mit 1:2, zeigte aber einen über weite Strecken ordentlichen Auftritt.

Wieder Heimspiel gegen eine Mannschaft aus der eigenen Tabellenregion, wieder in Führung gelegen und wieder leer ausgegangen. In vielen Punkten ähnelte das Heimspiel des FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga gegen den SV Gonsenheim der Partie vor zwei Wochen gegen den FC Hertha Wiesbach.







Artikel teilen

Artikel teilen