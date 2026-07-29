Noch ist der Kader von FC Rot-Weiss Koblenz nicht komplett, der Oberligist ist noch auf der Suche, aber dabei schon um einiges weiter als in den letzten beiden Jahren. Das macht Hoffnung auf die neue Saison für das Team von Trainer Fatih Cift.
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Es gibt sie reihenweise, diese Online-Managerspiele, bei denen sich Fußball-Fachleute und solche, die sich dafür halten, gegen ein virtuelles Budget ihre Wunsch-Mannschaft zusammenstellen können. Eine schöne Spielerei, die Fachwissen und ein glückliches Händchen vereint.