Rechtzeitig zum Start in die neue Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat Rot-Weiss Koblenz noch zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler Mohammed Maroc (21), vormals Westfalia Herne, soll das spielerische Element beim Team von Trainer Fatih Cift beleben. Nach den eher offensiv ausgerichteten Takumu Yamahara und Kanata Todate ist Verteidiger Ryo Iwata (24) nun der dritte Japaner, der sich zur kommenden Saison den Rot-Weissen angeschlossen hat. Für RW Koblenz geht es am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FC Emmelshausen-Karbach (15.30 Uhr) in die neue Spielzeit.