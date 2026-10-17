45 plus 1 und 90 plus 2 Rot-Weiss Koblenz mit Alu-Pech beim 0:2 in Gonsenheim Mirko Bernd 17.10.2026, 20:13 Uhr

i Rot-Weiss-Coach Fatif Cift hat mit seine Elf beim SV Gonsenheim einmal mehr eine gute Partie abgeliefert, in der wenig abfiel, dieses Mal gab es aber kein Remis, sondern eine 0:2-Niederlage. Jörg Niebergall

Jeweils in der Nachspielzeit der beiden Hälften kassierte Oberligist Rot-Weiss Koblenz ein Tor in Gonsenheim. Da die Gäste selbst keinen Treffer trotz Großchancen erzielten, hieß es 2:0 für die Mainzer. Die mischen oben mit, Rot-Weiss nicht.

Der FC Rot-Weiss Koblenz ist in der Fußball-Oberliga vermutlich das Team, bei dem Ertrag und Aufwand am wenigsten übereinstimmen. Beim SV Gonsenheim, der diese Saison eine richtig gute Rolle im vorderen Drittel spielt, war einmal mehr viel mehr drin für die Gäste-Elf von Trainer Fatih Cift.







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