Nach zwei Partien gegen anspruchsvolle Gegner wartet der FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga weiter auf das erste Erfolgserlebnis der Runde. Gegen den 1. FC Kaiserslautern II kassierte die Cift-Elf eine 0:1 (0:1)-Niederlage.

Ryo Iwata und Takumu Yamahara, die bienenfleißigen japanischen Neuerwerbungen beim Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz, hockten nach dem Schlusspfiff völlig ausgepumpt auf dem schon reichlich mitgenommenen Rasen am Koblenzer Oberwerth. Die neu formierte Rot-Weiss-Mannschaft hatte kämpferisch und läuferisch mal wieder alles gegeben und dem Top-Favoriten auf den Aufstieg, der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, über weite Strecken Paroli geboten. Doch für alles Lob konnte sich das Team von Trainer Fatih Cift letzten Endes nichts kaufen. Die Pfälzer und deren unbestrittene individuelle Klasse setzte ich am Ende durch. Der FCK II gewann durch einen Treffer seines stets gefährlichen Mittelstürmers Chinedu Chukwukelu (39.) vor 279 Zuschauern mit 1:0 (1:0). Nicht unverdient. Doch für Rot-Weiss wäre bei mehr Durchschlagskraft vor des Gegners Kasten mehr drin gewesen.

Wettbewerbsfähigkeit erneut unter Beweis gestellt

Damit kassierten die Rot-Weissen im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage. Noch schrillen bei den Koblenzern nicht die Alarmglocken. Dafür ist es zum einen viel zu früh, zum anderen hat die Mannschaft sowohl bei der Niederlage gegen Emmelshausen-Karbach als auch beim 0:1 gegen den FCK ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Offensive unbedingt Verstärkungen her müssen. Und zwar schnell, bevor es richtig ungemütlich wird für Trainer und Team in einer sehr ausgeglichenen Liga.

Die Abschlussschwäche der Koblenzer war gegen die Mannschaft von Trainer Alexander Bugera mit ein Grund, warum es am Ende nicht zu einem Punkt gegen den klaren Favoriten reichte. Denn die Chancen waren durchaus da – in beiden Spielhälften. Erst nach 36 Minuten gelang dem FCK II der erste Schuss aufs Rot-Weiss-Tor. Keeper Jascha Tiemann, der insgesamt eine überzeugende Leistung bot, war gegen Chukwukelu aus kurzer Distanz zur Stelle. Bis zu dieser Szene hatten die Platzherren gut mitgehalten gegen die Pfälzer, die natürlich mehr Spielanteile besaßen, daraus aber keinen Profit zu ziehen vermochten. „Wir sind schlecht reingekommen in die Partie. Koblenz war läuferisch stark und eklig in den Zweikämpfen. Wir haben unsere Zeit gebraucht“, resümierte Bugera die erste Halbzeit.

Chukwukelu zeigt, was RWK vermisst

In den ersten 30 Minuten hatte Rot-Weiss zwei, drei Einschussmöglichkeiten, auch die eine oder andere gute Umschaltsituation nach Ballgewinn im Mittelfeld war dabei. Doch Zählbares sprang eben nicht dabei heraus. Entweder schloss der emsige Mel Yeboah zu zentral ab (30.) oder sein Sturmkollege Takumu Yamahara drosch den Ball aus aussichtsreicher Position übers FCK-Tor (14.). Szenen, die die aktuelle Offensivmisere der Rot-Weissen gut widerspiegelten. „Takumu ist kein Stürmer, aber ich musste ihn heute mangels Alternativen auf dieser Position spielen lassen“, erklärte Cift.

Was individuelle Klasse ausmachen kann in einem solchen Spiel, führte den Rot-Weissen dann Chukwukelu vor Augen. Nach einem langen Ball in die Tiefe löste er sich geschickt von seinem Gegenspieler Inas Islamovic und ließ bei seinem anschließenden Linksschuss Tiemann im Koblenzer Kasten keine Chance (39.). Chukwukelus Sturmkollege Marc Blum hätte fast noch das 2:0 vor der Pause folgen lassen, scheiterte mit seinem Lupfer aber am aufmerksamen Tiemann (44.).

Auch in Halbzeit zwei, in der es nach 15 eher ereignislosen Minuten die Rot-Weissen waren, die durch Marco Müller (60.) und den fleißigen Neuzugang Giulio Mualtari (62.) durchaus zum 1:1 hätten kommen können, war es auf FCK-Seite erneut Blum, der eine Großchance versiebte. Wieder hatte der Angreifer in Tiemann seinen Meister gefunden. Sehr zum Ärger von Bugera. „Marc hatte zweimal die Chance aufs zweite Tor. Das wäre heute wichtig gewesen. Es hätte unser Spiel beruhigt und den Koblenzer etwas den Wind aus den Segeln genommen. So aber blieb die Partie trotz unserer guten Möglichkeiten eng“, monierte der FCK-Trainer die mangelnde Effizienz bei seinem Team.

„Die Jungs haben gegen eine spielstarke Mannschaft große Moral und viel Leidenschaft an den Tag gelegt und ein prima Spiel gemacht.“

Fatih Cift nach dem 0:1 gegen Kaiserslautern II

Die beklagte auf der anderen Seite auch Fatih Cift. Wobei er freilich weiß, woran es liegt. Neue Stürmer müssen her bei Rot-Weiss. Mit der taktischen Disziplin, mit der Lauf- und Kampfbereitschaft seiner Mannen indes war der RW-Coach vollauf zufrieden. „Die Jungs haben gegen eine spielstarke Mannschaft große Moral und viel Leidenschaft an den Tag gelegt und ein prima Spiel gemacht. Aber ich kann jetzt nicht jede Woche sagen, dass ich zufrieden bin, wenn wir am Ende keine Punkte einfahren“, erkannte Cift den Ernst der Lage, ohne jetzt panisch zu werden. Was auch gar nicht seine Art ist.

Der RW-Trainer blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Wenn wir in dieser Woche mit zwei, vielleicht drei neuen Spielern nachlegen, haben wir eine andere Intensität im Training und dann werden wir uns auch in den Spielen belohnen“, blickte Cift auf die kommenden Wochen der Wahrheit für Rot-Weiss, die am 19. August mit dem Stadtderby gegen Aufsteiger Cosmos Koblenz ihren Anfang nehmen. In dieser Begegnung ist aus Sicht der Rot-Weissen vor allem eins angesagt: punkten!

FC RW Koblenz – 1. FC Kaiserslautern I I 0:1 (0:1)

Rot-Weiss Koblenz: Tiemann – Iwata, Alsela, Islamovic, Wozny (81. Rznic) – Ahmetaj, Multari (88. Dudkiewicz), Todate (81. Maroc), Müller – Yeboah (55. Horton), Yamahara.

1. FC Kaiserslautern II: Kamga – Zeigler (46. Tamakloe), Smiljanic, Hot, Wiesnet – Zimmer, Tshimuanga (74. Reinheimer), Müller, Fadeev (90. Bochan) – Blum, Chukwukelu.

Zuschauer: 279.

Schiedsrichter: Maximilian Paul Schommer (Weiselberg).

Tor: 0:1 Chukwukelu (39.).