Für Rot-Weiss Koblenz soll am Samstag der erste Dreier in dieser Oberliga-Saison her, gelingen soll das im zweiten Heimspiel nacheinander, dieses Mal heißt der Gegner SC Idar-Oberstein. Der hat allerdings fünf Punkte mehr gesammelt als die Gastgeber.

Panik nein. Hektik ja, zumindest ein bisschen. Vor dem Heimspiel in der Fußball-Oberliga auf dem Oberwerth am Samstag um 14 Uhr gegen den SC Idar-Oberstein geht der Blick beim FC Rot-Weiss Koblenz noch einmal kurz nach hinten, aber in erster Linie nach vorne.

„Über diese Transferperiode könnte ich ein Buch schreiben“, schüttelt Rot-Weiss-Coach Fatih Cift den Kopf, „wir haben am Deadline-Day bis um acht Uhr abends versucht, einen zu verpflichten, aber am Ende ist es am abgebenden Verein gescheitert.“ Der Sportliche Leiter Chris Noll hatte überdies noch einen „Stürmer in der Pipeline“, wie Cift erklärt. „Aber wir waren an der dritten Stelle, er ist dann in die Regionalliga gegangen.“ Das bedeutet: Die Rot-Weißen gehen die weitere Saison erst einmal mit 20 Feldspielern und 3 Torhütern an.

Immerhin hatte es in der Woche vor dem Deadline-Day mit der Verpflichtung von Phil Thieltges geklappt, der 19-Jährige sammelte beim 1:1 in der Vorwoche daheim gegen Diefflen seine ersten 23 Minuten für die Koblenzer. Thieltges ist der Sohn von Frank Thieltges, der im Fußballverband Rheinland für die Torhüterausbildung zuständig ist und zudem den FSV Salmrohr in der Bezirksliga West trainiert. „Phil ist fußballerisch sehr gut“, sagt Cift. Der kann auch erstmals Mykhailo Ponamarov einsetzen, der 21-jährige Außenverteidiger, den Rot-Weiss vom 1. FC Düren (Regionalliga West) geholt hatte, ist spielberechtigt. „Ich denke nicht, dass er direkt von Anfang an spielt“, sagt sein Coach über den Außenverteidiger, der rechts oder links auf der Bahn spielen kann. „Mykhailo macht das gut“, kann sich Cift vorstellen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Ponamarov von Beginn an aufläuft. Stichwort „lange dauern“: Bei den verletzten Daniel Ndouop und Joel Cartus zeichnet sich ab, dass sie in den nächsten zwei Wochen ins Training einsteigen können.

Das Loch im Sturm bleibt bestehen

Und dennoch bleibt das „Loch“ ganz vorne im Sturm. „Du brauchst vorne einfach einen, der weiß, was zu tun ist“, unterstreicht Cift, „unsere Jungs sind keine Stürmer wie ein Esmel oder Wilschrey bei Emmelshausen-Karbach.“ Gedanken, mal einen von hinten nach vorne zu beordern, dem es an Durchsetzungskraft nicht mangelt, gab es schon. „Inas Islamovic ist tatsächlich teils eiskalt vor der Kiste, aber dann mache ich woanders ein Loch auf, aber er ist ja kein Stürmer, es geht ja auch um Laufwege, wie spiele ich mit dem Rücken zum Tor und das alles.“

Trotz allen größeren und kleineren Problemen und erst einem Punkt aus fünf Spielen, unterstreicht Cift: „Panik machen gilt nicht nach erst einem Monat. Die Stimmung ist gut, wir arbeiten gut im Training. Aber die Tabelle sagt, dass wir Vorletzter sind, deswegen müssen wir zusehen, dass wir den einen oder anderen Sieg landen, wir müssen da liefern.“ Am liebsten schon gegen Idar-Oberstein, das am Mittwoch im Südwestpokal zu Hause an Liga-Konkurrent Wormatia Worms mit 3:4 scheiterte. Alle drei Idarer Tore schoss Florian Zimmer, ein Stürmer eben. „Idar hat schon sehr gute Einzelkönner wie Zimmer“, weiß Cift.

„Wir sollten sehen, dass wir die Distanz nicht anwachsen lassen.“

Fatih Cift, Trainer Rot-Weiss Koblenz

Und Idar-Oberstein hat fünf Punkte mehr als Rot-Weiss. „Wir sollten sehen, dass wir die Distanz nicht anwachsen lassen“, sagt der Rot-Weiss-Trainer. Bei den Gästen wird der Kaiserslauterner Ex-Profi Kevin Kraus wegen einer Gesichtsverletzung nicht auflaufen, vergangene Woche spielte er noch mit einer Maske, aber die behinderte den langen Innenverteidiger doch zu sehr. Viel länger fehlen wird dem SC sein Kapitän Flavius Botiseriu (Meniskusriss). Cift stuft ihn als „sehr, sehr wichtig für Idar“ ein, aber der Koblenzer Trainer ist eher mit seinem Team beschäftigt. Die Sonderschicht der Gäste unter der Woche mag Cift nicht groß beurteilen: „Die einen sagen, der Pokal kostet Körner, die anderen halten es für gut, um im Rhythmus zu bleiben.“ Eine zwar nicht allgemeingültige Aussage, wie es der SC weggesteckt hat, gibt es am Samstag.