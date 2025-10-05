Starkes 2:0 beim SV Gonsenheim Rot-Weiss Koblenz: Hungrig im Spiel – und satt danach 05.10.2025, 20:09 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Erst 4:0 gegen Dudenhofen am Mittwoch. Jetzt 2:0 beim SV Gonsenheim. Der FC Rot-Weiss Koblenz scheint ins Rollen zu kommen. Und will direkt so weitermachen wie beim Auswärtssieg in Mainz-Hechtsheim.

Der Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat am Sonntagnachmittag in etwa da weitergemacht, wo er am Mittwochabend beim 4:0 gegen den FV Dudenhofen aufgehört hatte. In etwa nur deshalb, weil gerade die ersten 45 Minuten beim 2:0 (2:0) der Rot-Weissen auf dem Ausweich-Kunstrasen in Mainz-Hechtsheim beim SV Gonsenheim noch besser waren als der Auftritt unter der Woche.







