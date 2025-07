In der Szene als Ausbildungsverein zu gelten, kann Fluch und Segen zugleich sein. Immer, wenn es gilt, die neue Saison zu planen und einen neuen, schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, bekommen die Verantwortlichen beim Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz die Folgen einer guten Spielerausbildung negativ zu spüren. Denn auf einmal haben sich viele der als hoffnungsvoll geltenden Akteure der vergangenen 12 Monate aus dem Staub gemacht und es gilt, mal wieder eine neue, spielerisch und menschlich gut harmonierende und nicht zuletzt konkurrenzfähige Mannschaft aus dem Hut zu zaubern.

Zunächst nur fünf Akteure aus dem Kader der Vorsaison

Das war auch in dieser Sommerpause für den Sportlichen Leiter der Rot-Weissen, Chris Noll, und Trainer Fatih Cift nicht anders, nachdem in Almir Ahmetaj, Dejvi Alsela, Daniel-Brice Ndouop, Joel Cartus und Tyler Wozny zunächst nur fünf Spieler aus dem Kader der Saison 2024/25 im Verein geblieben waren. Aber weil die beiden ja schon Übung darin haben, wenn es gilt einen neuen Kader zu kreieren, sind sie bei Rot-Weiss zuversichtlich, auch diesmal wieder eine gute Spielzeit hinlegen zu können. Obwohl finanziell nicht auf Rosen gebettet, bedeuteten ein einstelliger Tabellenplatz und das Erreichen des Pokalfinales ein respektables Abschneiden in der vergangenen Spielzeit.

i Eine wichtige Stütze bleibt den Rot-Weissen erhalten: Dejvi Alsela (links) soll auch weiterhin für Ordnung in der Abwehr sorgen. Wolfgang Heil

Nachdem in den ersten drei Wochen der Vorbereitung in Sachen Ausdauer die Grundlagen für die kommende Saison gelegt wurden, „geht es jetzt in die Schnelligkeitsausdauer und die Spieler in Sachen Handlungsschnelligkeit weiter zu verbessern“, erklärte Co-Trainer Salvatore Nizza, der Coach Cift in dessen Urlaub vertrat. Nizza zeugte sich vollauf zufrieden mit der Kaderentwicklung. Zumal es nach besagten ersten drei Wochen noch eine freudige Nachricht für Rot-Weiss gab: Abwehrchef Eugene Dennis, in der abgelaufenen Spielzeit sicher einer der besten Defensivakteure in der gesamten Liga, wird dem Verein nun wohl doch erhalten bleiben, nachdem es erst hieß, der einstige Nationalspieler Liberias wollen sich aus familiären Gründen gen USA orientieren.

Duo von der TuS versucht sich jetzt bei Rot-Weiss

Bis zum Saisonstart werde das vorgegebene Ziel – mindestens 15,16 Feldspieler und drei Torleute – in jedem Fall erreicht, erklärte Chefcoach Cift. Neben den beiden hoffnungsvollen jungen Akteuren aus der eigenen U19, Torhüter Julius Hamm und Abwehrspieler Elias Dudkiewicz, haben die japanischen Offensivspieler Takumu Yamahara und Kanata Todate (kamen beide vom FC Pesch), der erste 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Ata-Luan Rznic (FC Hennef), Torhüter Marcel Behr (TuS Immendorf) sowie Stürmer Mel Yeboah und Abwehrspieler Marco Müller (beide vormals TuS Koblenz) bereits den Weg zu Rot-Weiss gefunden. Und in den vergangenen Tagen setzten auch Keeper Jascha Tiemann (FC Vreden) und Innenverteidiger Inas Islamovic (20, SSV Merten) bei RW ihre Unterschrift unter den Vertrag.

Schwieriger Markt bei Offensivakteuren

Vor allem im offensiven Mittelfeld und im Sturm drückt noch der Schuh. „Das ist nicht so einfach, gerade gute Offensivspieler sind natürlich gefragt“, weiß RW-Urgestein Noll um die Schwere der Aufgabe, wenn spielerisch starke und torgefährliche Akteure auf der Wunschliste der Trainer stehen. „Aber wir sind dran“, zeigte sich Noll zuversichtlich, bis zum Saisonstart auch auf diesen Positionen fündig geworden zu sein. Im Testspiel bei Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich wusste der offensive Mittelfeldspieler Mohammed Maroc zu gefallen. „Ein interessanter Spieler, der mich beeindruckt hat“, meinte jedenfalls RW-Cotrainer Salvatore Nizza zu dem Linksfuß. Gut möglich also, dass der zuletzt bei Westfalia Herne unter Vertrag stehende Algerier demnächst für die spielerischen Momente bei den Koblenzern sorgt.

Wenn es auch menschlich passt. Denn letztlich ist auch bei Rot-Weiss fußballerisches Können nicht das alleinige Merkmal bei der Verpflichtung neuer Spieler. „Sie müssen auch charakterlich zu uns passen. Unser Ziel ist es, eine Mannschaft ins Rennen zu schicken, die sich als Einheit versteht und sich auf und neben dem Platz auch so verhält,“ hielten Cift und Nizza unisono fest. Und die am Ende der Spielzeit im günstigsten Falle auch größtenteils zusammenbleibt und nicht in ihre Einzelteile zerfällt.

FC Rot-Weiss Koblenz

Zugänge: Jascha Tiemann (FC Verden), Marco Müller (TuS Koblenz), Elias Dudkiewicz (eigene A-Jugend), Melchisedec Yeboah (TuS Koblenz), Marcel Behr (TuS Immendorf), Takumu Yamahara (FC Pesch), Kanata Todate (FC Pesch), Julius Hamm (eigene A-Jugend), Ata-Luan Rznic (A-Jugend FC Hennef), Ryo Iwata (VfB Homberg), Inas Islamovic (SSV Merten).

Abgänge: Maximilian Grote (FC Shkupi), Cedric Taxis (TuS Koblenz), Sota Matsui (FC Cosmos Koblenz), Daniel Sanchez (SC Wiedenbrück), Adrian Asani (SV Viktoria Aschaffenburg), Alexander Shehada (SV Rot-Weiß Wittlich), Rachid Tchadjei (Ziel unbekannt), Leon Wilki (SV Rot-Weiß Hadamar), Younes Azahaf (SV Viktoria Aschaffenburg), Nao Oriyama (FC Cosmos Koblenz), Jerome Albera (Spvgg Neu-Isenburg), Armini Sivc (SGV Freiberg).

Kader, Tor: Jascha Tiemann, Marcel Behr, Julius Hamm.

Abwehr: Elias Dudkiewicz, Marco Müller, Dejvi Alsela, Daniel Ndouop, Almir Ahmetaj, Ryo Iwata, Inas Islamovic.

Mittelfeld: Takumu Yamahara, Tyler Wozny, Joel Cartus, Ata-Luan Rznic.

Angriff: Melchisedec Yeboah, Kanata Todate.

Trainer: Fatih Cift.

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.

Favoriten: Kaiserslautern, Pirmasens, TuS Koblenz, Worms.