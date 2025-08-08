Ohne Frage: Rot-Weiss Koblenz geht nicht als Favorit in die Partie gegen die zweite Mannschaft des 1. FCK. Dennoch sieht Fatih Cift sein Team keinesfalls chancenlos. Zwei Neuzugänge könnten bei der erhofften Überraschung helfen.

Es wird nicht eben leichter für die Oberliga-Kicker von Rot-Weiss Koblenz. Nach der aus Sicht von Trainer Fatih Cift unglücklichen 2:3-Niederlage beim FC Emmelshausen-Karbach (O-Ton Cift: „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“) präsentiert sich am 2. Spieltag die vielleicht spielstärkste Mannschaft der Liga auf dem Oberwerth (Sonntag, 15 Uhr). Die U21 des 1. FC Kaiserslautern, 3:0-Sieger in Worms zum Saisonauftakt, als Favoriten in dieser Begegnung zu bezeichnen, wäre noch untertrieben. Aber Cift sieht seine Mannschaft trotz aller Widrigkeiten und personellen Probleme nicht chancenlos. „Im Fußball ist vieles möglich in 90 Minuten. Wir werden ganz sicher eine Mannschaft aufbieten, die sich zu wehren weiß“, sagt der erfahrene RW-Coach.

Giulio Multari und Jason Horton sollen den Kader verstärken

Klar ist nur, dass dafür alles stimmen muss bei einer Rot-Weiss-Mannschaft, die gegenüber der Vorwoche in personeller Hinsicht schon ein anderes Bild, aber eben auch noch lange nicht das endgültige Bild haben wird. Zwei Neue wird Cift für dieses zweite Meisterschaftsspiel im Kader haben. In Stürmer Jason Horton (19) hat der Verein einen talentierten US-Fußballer verpflichtet, der allerdings in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erst noch Fuß fassen muss und der sicher Anlaufzeit benötigt. Anders verhält es sich bei Giulio Multari. Der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom Siegburger SV und soll den Koblenzern möglichst sofort helfen. Gerade gegen eine so offensivstarke Mannschaft wie den FCK II könnte ein Spielertyp wie Multari wertvoll sein für Rot-Weiss. In zwei Testspielen gegen Siegburg hat der Linksfuß Coach Cift jedenfalls überzeugt.

Und Typen wird es brauchen, soll die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel verhindert werden. Einer, der defensiv ebenfalls hätte mithelfen können, wird fehlen. Denn aus der Rückkehr von Innenverteidiger Eugene Dennis ist schlussendlich nichts geworden. Allen Lippenbekenntnissen und Treueschwüren in Richtung Rot-Weiss zum Trotz hat der aus Liberia stammende Defensivspezialist dann doch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Dem Rot-Weiss-Trainer gegenüber hat Dennis seine Absage mit fehlender Motivation begründet. Dem vom Hin und Her um Dennis erkennbar genervten Cift ist das mittlerweile egal: „Das Thema ist abgehakt.“

„Die beste Teambuilding-Maßnahme sind immer noch Erfolge.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift

Offene Baustellen gibt es auch so noch genug für das Team, das laut Cift „wohl erst irgendwann im September“ komplett sein wird. Auf weiteren vier Positionen soll die Mannschaft bis zum Transferschluss Ende des Monats noch verstärkt werden.

Bis dahin soll und muss sich der aktuelle Kader bewähren. Cifts Vertrauen in seine Jungs ist groß. „Die Stimmung in der Kabine und auf dem Trainingsplatz ist gut“, sagt der Coach. Jetzt braucht es noch den einen oder anderen Punktgewinn in der Liga. Bis zum September jedenfalls sollten die Rot-Weissen damit nicht warten. Denn das kennt Fatih Cift aus eigener Erfahrung: „Die beste Teambuilding-Maßnahme sind immer noch Erfolge.“