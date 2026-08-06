Einigung mit Köppen steht an
Rot-Weiss Koblenz: Cift schätzt Mechtersheim hoch ein
Bei der Auftaktniederlage gegen Worms hatte Rot-Weiss-Coach Fatih Cift vor allem effektivere Gäste gesehen. Nun geht es für sein
Bei der Auftaktniederlage gegen Worms hatte Rot-Weiss-Coach Fatih Cift vor allem effektivere Gäste gesehen. Nun geht es für seine Koblenzer am Samstag zum starken Aufsteiger TuS Mechtersheim.
Wolfgang Heil

Mit dem TuS Mechtersheim wartet auf Oberligist Rot-Weiss Koblenz eine schwere Aufgabe, denn es deutet sich an, dass der Aufsteiger kein normaler Aufsteiger ist. Dagegen deutet es sich mehr als an, dass Enrico Köppen bald für Rot-Weiss auflaufen wird.

Lesezeit 2 Minuten
Das Auftaktprogramm hat es in sich für den Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Zunächst gab es zwar ein Heimspiel, allerdings gegen die in dieser Saison wieder stärker einzuschätzende Wormser Wormatia, was sich auch zumindest im Ergebnis widerspiegelte, denn Worms gewann 4:1 in Koblenz.
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