Mit dem TuS Mechtersheim wartet auf Oberligist Rot-Weiss Koblenz eine schwere Aufgabe, denn es deutet sich an, dass der Aufsteiger kein normaler Aufsteiger ist. Dagegen deutet es sich mehr als an, dass Enrico Köppen bald für Rot-Weiss auflaufen wird.
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Das Auftaktprogramm hat es in sich für den Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Zunächst gab es zwar ein Heimspiel, allerdings gegen die in dieser Saison wieder stärker einzuschätzende Wormser Wormatia, was sich auch zumindest im Ergebnis widerspiegelte, denn Worms gewann 4:1 in Koblenz.