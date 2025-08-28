Rot-Weiss Koblenz will gegen Diefflen damit beginnen, sich in der Tabelle langsam nach oben zu arbeiten. Zudem soll der dünne Kader aufgestockt werden, sowohl für Vereine als auch Spieler wird die Zeit knapp.

Fatih Cift kommt es eigentlich ganz gelegen, dass Rot-Weiss Koblenz erst am 9. September im Rheinlandpokal gefordert sein wird. Während einige Oberliga-Konkurrenten unter der Woche aktiv waren, konnte er die Zeit für intensives Training nutzen – und mögliche Neuzugänge unter die Lupe nehmen. Denn: Am kommenden Montag endet die Wechselfrist, sowohl für Klubs als auch für Spieler, die sich verändern wollen, wird langsam die Zeit knapp. Und nicht zuletzt geht es für die neuformierte Rot-Weiss-Mannschaft darum, zueinanderzufinden und am Samstag (15.30 Uhr, Oberwerth) gegen den FV Diefflen im fünften Spiel die ersten Zähler einzufahren.

Nur drei Akteure aus der Vorsaison in der Startelf

„Es wäre schon wichtig für unser Selbstverständnis, wenn wir jetzt anfangen zu punkten“, sagt der 43-Jährige, der aus mehreren Gründen schützend die Hand über seine Akteure hält. Zum einen hatte Rot-Weiss bislang vier durchaus hoch einzuschätzende Gegner, „zum anderen kann bei uns ja nicht alles funktionieren“, wie Cift ergänzt. Beispiel: Gegen Pirmasens standen in Dejvi Alsela, Almir Ahmetaj und Tyler Wozny lediglich drei Spieler aus der Vorsaison in der Startelf, alle übrigen haben erst im Sommer den Weg auf das Oberwerth gefunden. Verständlich also, dass sich Cift milde gibt, wenn manche Aktion noch im Sande verläuft. So waren zuletzt gegen Pirmasens gute Ansätze erkennbar, von fehlender Entschlossenheit in den Abschlüssen will der Trainer aber nichts wissen. „Die Jungs haben ihre Qualitäten. Aber die Dinge brauchen Zeit. Wir vertrauen in den Prozess.“

„Wenn wir gegen Diefflen verlieren, sind sie sieben Punkte vor uns, das sollten wir vermeiden.“

Fatih Cift zur Ausgangslage vor dem anstehenden Heimspiel

Klar ist freilich auch, dass Erfolgserlebnisse auf diesem Weg sehr hilfreich sind. Nach Diefflen heißen die nächsten Gegner Idar-Oberstein und Auersmacher, Kontrahenten, die nicht übermächtig sind. Noch schaut Cift nicht auf die Tabelle („Ich glaube, wir sind Letzter“), die Konkurrenz möchte er aber auch nicht enteilen lassen. „Wenn wir gegen Diefflen verlieren, sind sie sieben Punkte vor uns, das sollten wir vermeiden“, sagt er. Denn: Druck ist in der Regel keine gute Antriebsfeder.

Betriebsamkeit vor dem Ende der Transferfrist

Parallel zur Vorbereitung auf das Wochenende wollen sie Verantwortlichen im Idealfall die Personalplanungen in diesen Tagen finalisieren. „Es ist insgesamt einiges los“, berichtet Cift, der unter der Woche etliche Probespieler im Training hatte. Am kommenden Montag schließt das Transferfenster, anschließend können nur noch vertragslose Akteure unter Vertrag genommen werden. Heißt: So langsam müssen bei den sich stets wiederholenden Pokerspielen die Karten auf den Tisch. „Es sind einige Spieler auf dem Markt, die in die Regionalliga wollten, dort aber offenbar nicht unterkommen“, berichtet er. Bei Rot-Weiss hofft man nun, von dieser Entwicklung zu profitieren. Denn die ersten Wochen der Saison haben auch gezeigt, dass der Kader gerade in der Offensive noch recht dünn besetzt ist. Insgesamt „zwei bis drei Spieler“ sollen noch kommen, darunter ein Angreifer, der im Idealfall zweistellig trifft. Ein Anforderungsprofil, mit dem Rot-Weiss aber nicht allein ist...