Der erste Punkt in der noch jungen Fußball-Oberligasaison wollte Fatih Cift, Coach von Rot-Weiss Koblenz, keine Jubelsprünge entlocken. Im Gegenteil: Das 1:1 gegen 20 Minuten dezimierte und wenig überzeugende Diefflener war zu wenig.

Im fünften Saisonspiel hat Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz endlich den ersten Punkt eingetütet. Doch von einem Punktgewinn wollte nach dem 1:1 (1:1) gegen den FV Diefflen keiner reden – außer vielleicht Gästetrainer Thomas Hofer, der seiner Stellungnahme eine Klarstellung vorausschickte: „Das war kein gutes Fußballspiel.“

Das fand auch sein Koblenzer Kollege Fatih Cift, dessen Team auch aus einer 20-minütigen Überzahl kein Kapital schlagen konnte. „Weder mit der Leistung noch mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein“, stellte Cift fest, „man merkt es unserem Spiel extrem an, dass wir keinen gelernten Stürmer haben. Und ich sehe nicht, dass wir noch einen bekommen.“ Die letzte von rund einem Dutzend Absagen bekamen die Rot-Weißen in dieser Woche, als ein Vertrag schon unterschriftsreif bereitlag. „Der Junge hätte uns weiterhelfen können“, bedauerte Cift den Rückzieher.

„Es ist ja nicht so, dass wir nicht wollen, aber manchmal ist der Kopf im Weg.“

Rot-Weiss-Verteidiger Marco Müller über die Phase nach dem Führungstreffer﻿

Trotz des akuten Stürmermangels gingen die Gastgeber früh in Führung, als der quirlige Kanata Todate, einer von drei Japanern im Team, aus 18 Metern mit einem platzierten Rechtsschuss ins linke Eck Gästetorwart Kai Zahler überraschte (9.). „Danach haben wir unerklärlicherweise nachgelassen“, ärgerte sich Marco Müller, „das Tor sollte ein Aufbruchssignal sein, doch der Schuss ging nach hinten los.“ Über die Gründe konnte der Rechtsverteidiger nur mutmaßen: „Es ist ja nicht so, dass wir nicht wollen, aber manchmal ist der Kopf im Weg.“

Früh schon äußerten die eingefleischten Rot-Weiss-Fans auf der Haupttribüne ihren Unmut über das Fehlpassfestival auf beiden Seiten, „ins Aus oder in die Füße des Gegners“, grummelte Cift. Die Gäste, die auf ihre Toptorschützen Fabian Poß und Chris Haase (17 und 12 Treffer in der vergangenen Saison) verzichten mussten, stellten sich auch nicht geschickter an, gewannen aber über die Gesamtspielzeit die deutliche Mehrzahl der Zweikämpfe. „Viel Gestochere“, analysierte Cift, „und wir haben dabei fast immer den Kürzeren gezogen.“

Der Ausgleich der biederen, aber engagierten Saarländer entsprang einem schnell ausgeführten Freistoß von Fatih Günes, Rot-Weiss Keeper Marcel Behr rannte Diefflens Mersad Hamzic über den Haufen und musste nach längerer Behandlungspause ausgewechselt werden; sein Foul ahndete Schiedsrichter Jannis Kaufmann mit Elfmeter, den Günes gegen Jascha Tiemann souverän verwandelte (40.).

Koblenzer Offensivspiel bleibt über weite Strecken Stückwerk

In Durchgang zwei vergab der emsige, aber nach seinem frühen Tor glücklose Tonada die wenigen Koblenzer Chancen (52. Außennetz, 83. am Torwart gescheitert), auf der anderen Seite musste der gute Dejvi Alsela den Ball von der Linie kratzen, den Steven Gross durch Tiemanns Beine gespitzelt hatte (61.). Und kurz vor Schluss schaufelte Giulio Multari den Ball, den ihm Todate aufgelegt hatte, freistehend über die Latte. Doch insgesamt blieb das Koblenzer Offensivspiel Stückwerk. „Wir haben Spielzüge geübt, aber die sieht man nicht auf dem Platz“, verzweifelte Cift, „ein paar Mal habe ich laut reingebrüllt, aber keiner hat mich gehört. Dabei war es ja nicht so, dass das Stadion ausverkauft war.“

Der Knoten platzte bei den Rot-Weißen auch nicht in Überzahl, nachdem Mersad Hamzic einen Koblenzer Freistoß blockiert und Gelb-Rot gesehen hatte (70.). Danach ging für die Gäste nur noch darum, das Remis zu verteidigen „An der Unterzahl waren wir ja ein bisschen selbst schuld“, merkte Oberliga-Dino Hofer, seit 15 Jahren auf der Diefflener Trainerbank, süffisant an. „Deshalb sind wir am Ende mit dem Punkt zufrieden.“

Neuzugang Phil Thieltges zeigt gute Ansätze, ist aber nicht der erhoffte Stürmer

Fatih Cift nicht. „Ich habe bei uns keinen gesehen, der annähernd Normalform hatte“, kritisierte er seine Spieler. Bis auf einen: Phil Thieltges, knapp 20-jähriger Mittelfeldspieler, war unter der Woche von der Regionalligamannschaft des 1. FC Köln zu Rot-Weiss gewechselt und zeigte bei seinem 20-minütigen Debüt vielversprechende Ansätze, die sogar dem kritischen Coach zusagten. Auch wenn der lange Blonde kein gelernter Stürmer ist.

Rot-Weiss Koblenz - FV Diefflen 1:1 (1:0)

Rot-Weiss Koblenz: Behr (38. Tiemann) - Müller, Islamovic, Alsela, Iwata (83. Maroc) - Ahmetaj (68. Thieltges), Multari – Yamahara, Wozny, Todate - Horton (38. Yeboah).

Diefflen: Zahler - Rinchiuso (79. Shepelyuk), Heintz, Holbach, Günes - Theisinger, Onishi - Kolodziej (46. Gross), Hamzic, Scheffer (79. Allenfort) - Rodriguez (79. Augustin).

Schiedsrichter: Jannis Kaufmann (Mainz).

Zuschauer: 245.

Tore: 1:0 Kanata Todate (9.), 1:1 Fatih Günes (40., Foulelfmeter).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Mersad Hamzic (70./Diefflen).