Rot-Weiss-Japaner treffen gegen Haitis WM-Teilnehmer

Wie man ein Stadtduell spielt, demonstrierte Rot-Weiss Koblenz am Freitagabend gegen Cosmos Koblenz: Mit 2:0 gewann das starke Team von Fatih Cift gegen den Rivalen, der in der Hinrunde das „Wechselfenster-Spiel“ mit 2:1 für sich entschieden hatte.
Lesezeit 3 Minuten
Im Koblenzer Stadtduell der Oberligisten hat sich der FC Rot-Weiss mit dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Cosmos eine entspannte Winterpause verdient und sich mit nunmehr 24 Punkten ein – wenn auch immer noch schmales – Polster zu den Abstiegsrängen verschafft.