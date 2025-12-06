2:0 im Koblenzer Stadtduell Rot-Weiss-Japaner treffen gegen Haitis WM-Teilnehmer Stefan Kieffer 06.12.2025, 09:15 Uhr

i Gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiss Koblenz (in Rot mit Joel Cartus) kam Cosmos-Angreifer Nao Oriyama nicht so zum Zug wie im Hinspiel, da erzielte er zwei Treffer beim 2:1, das bekanntlich als "Wechselfenster-Spiel" in die Geschichte der Oberliga einging. Dieses Mal blieb Oriyama wie sein Team ohne Treffer, Rot-Weiss gewann das Rückspiel verdient mit 2:0. Jörg Niebergall

Wie man ein Stadtduell spielt, demonstrierte Rot-Weiss Koblenz am Freitagabend gegen Cosmos Koblenz: Mit 2:0 gewann das starke Team von Fatih Cift gegen den Rivalen, der in der Hinrunde das „Wechselfenster-Spiel“ mit 2:1 für sich entschieden hatte.

Im Koblenzer Stadtduell der Oberligisten hat sich der FC Rot-Weiss mit dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Cosmos eine entspannte Winterpause verdient und sich mit nunmehr 24 Punkten ein – wenn auch immer noch schmales – Polster zu den Abstiegsrängen verschafft.







