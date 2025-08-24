Das war zu befürchten: Das schwere Auftaktprogramm hat Rot-Weiss Koblenz beim 1:2 gegen Pirmasens eine neuerliche Niederlage beschert. Die Probleme bei der Elf von Trainer Fatih Cift sind offenkundig.

Koblenz. Die ersten Wochen der neuen Oberliga-Saison sind für alle Beteiligten von Rot-Weiss Koblenz nicht wirklich eine Quell der Freude. Der Kader ist dünn, das Punktekonto leer – das 1:2 (0:1) gegen den FK Pirmasens und damit eine neuerliche Niederlage drücken bei Trainer und Spielern auf die Stimmung. Trösten können sich die Rot-Weissen allenfalls damit, dass die bisherigen Gegner mutmaßlich zu den Top-Teams der Liga zählen.

„Wir müssen damit anfangen, Oberliga-Fußball anzunehmen.“

Rot-Weiss-Kapitän Almir Ahmetaj mahnt mehr Körperlichkeit in den Aktionen an

„Wir reden schon seit Wochen darüber, dass wir gut spielen, aber Fußball ist eben ein Ergebnissport“, fasste Rot-Weiss Kapitän Almir Ahmetaj die Lage ebenso kurz wie treffend zusammen. Verbunden damit war auch ein Appell an die Kollegen, sich mit der unangenehmen Situation auseinanderzusetzen. „Wir müssen damit anfangen, Oberliga-Fußball anzunehmen. Es muss in die Köpfe, dass wir jetzt einfach mal ein Spiel gewinnen müssen.“ Was er damit meinte: mit mehr Körperlichkeit statt spielerischen Mitten den Erfolg zu erzwingen.

Kommt noch ein Stürmer?

Das Kernproblem bleibt für Trainer Fatih Cift derzeit, dass es an Stürmern fehlt. Gegen Pirmasens fungierte Jason Horton als einzige echte Spitze, konnte sich indes kaum einmal gefährlich in Szene setzen. Was zugebenermaßen schwierig war gegen die stabile Innenverteidigung der Westpfälzer. Dem 19-Jährigen gelang es aber zudem nur selten, einen Ball festzumachen und für die Kollegen abzulegen. Die Rot-Weiss-Verantwortlichen sind im Angriff weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen, können aber derzeit noch keinen Vollzug vermelden. „Im Moment kann ich nicht so reagieren, wie es mitunter nötig wäre“, sagt Cift.

Pirmasens zeigt die Effizienz, die Rot-Weiss fehlt

Und so waren die Unterschiede zwischen einer Mannschaft, die noch in der Findungsphase ist, offenkundig und vor allem am Faktor Effizienz festzumachen. Rot-Weiss spielte durchaus gefällig, kassierte aber nach der ersten gefährlichen Szene des FKP gleich das 0:1. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld verschwand der Ball im Getümmel und fand den Weg zu Luka Dimitrijevic, der aus kurzer Distanz erfolgreich war. Ein unangenehmer Ball für Schlussmann Marcel Behr, der aber letztlich machtlos war. Der Neuzugang vom TuS Immendorf hatte zwischen den Pfosten erstmals den Vorzug vor Jascha Tiemann erhalten. „Jascha war zu Beginn einen Tick vorn, hat aber zuletzt ein paar Fehler gemacht. Marcel war dicht dran und wenn wir sagen, dass die Leistung zählt, muss man ihn dann auch im Spiel bringen.“

Behr löst Tiemann im Tor ab

Behr konnte auch beim zweiten Gegentreffer wenig ausrichten. Eigentlich war Rot-Weiss nach der Pause gut im Spiel und konnte den Aufstiegskandidaten vereinzelt in Verlegenheit bringen, fing sich dann aber einen Konter. Dennis Krob brachte den Ball von rechts flach herein, Dimitrijevic musste am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten – 0:2 (57.). Cift reagierte und brachte mit Kanata Totade einen weiteren Offensivmann, zehn Minuten später war der Japaner denn auch maßgeblich am 1:2 durch Marco Müller beteiligt. Das Tor gab der Cift-Elf neuen Mut, eine weitere Großchance blieb aber aus. „Jetzt kommen Spiele, in denen die Gegner vielleicht nicht diese hohe Qualität haben. Dann werden wir sehen, ob wir da punkten können“, sagt Cift. Den Auftakt macht die Partie gegen Diefflen am kommenden Samstag auf dem Oberwerth.

Rot-Weiss Koblenz - FK Pirmasens 1:2 (0:1)

Rot-Weiss Koblenz: Behr - Alsela, Ahmetaj, Islamovic (74. Dudkiewicz), Iwata - Multari (59. Todate), Wozny (86. Maroc) - Müller, Yamahara, Yeboah (59. Rznic) - Horton.

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Griess, Andreas, Müller, Büchler - Eichhorn (82. Vogt), Wiltz (62. Deho) - Dimitrijevic (82. Kirch), Krob (71. Prokopchuk), Ehrhart (62. Gutmann).

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Niederlosheim).

Zuschauer: 251.

Tore: 0:1 Luka Dimitrijevic (18.), 0:2 Luka Dimitrijevic (57.), 1:2 Marco Müller (67.).