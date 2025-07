Knapp zwei Wochen sind es in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch bis zum Start in die neue Saison. Und so langsam gewinnen damit auch die Testspiele an Bedeutung, wenn es gilt, die taktischen Vorgaben umzusetzen, Defizite aufzuarbeiten. Im günstigsten Fall kristallisiert sich auf der Zielgerade der Vorbereitung auch so etwas wie eine Stammelf heraus. Nun, so weit sind sie bei Rot-Weiss Koblenz noch nicht. Wie in den Vorjahren, so zählen die Verantwortlichen auch diesmal die ersten vier Wochen der schon laufenden Spielzeit noch mit zur Vorbereitung. Der Rot-Weiss-Kader hat noch längst nicht sein für diese Saison endgültiges Bild, wie auch bei dem aufschlussreichen Test bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich zu erkennen war.

Paul Heuser erzielt das Tor des Tages

Der taktisch sehr diszipliniert spielende und laufstark auftretende Rheinlandligist gewann die umkämpfte Partie vor rund 120 Zuschauern durch einen Treffer des eingewechselten Paul Heuser (79.) mit 1:0 – doch Ergebnisse in Testspielen sind für die Trainer bekanntermaßen nebensächlich. Vielmehr wollen sie sehen, ob das im Training erlernte auch in den Köpfen der Spieler angekommen ist und von ihnen umgesetzt wird.

„Ich war mit der Gesamtleistung sehr zufrieden. Vor allem in der Defensive haben wir es gut gemacht.“

Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic

So gesehen geizten beide Coaches nach intensiven 90 Minuten nicht mit Lob für ihre jeweiligen Schützlinge. „Ich war mit der Gesamtleistung sehr zufrieden. Vor allem in der Defensive haben wir es gut gemacht, wir haben sehr geordnet gestanden und die Räume eng gemacht. Und wenn Rot-Weiss mal durchgekommen ist, hat Marc es klasse gemacht“, meinte Nenad Lazarevic. Mit Marc meinte der SG-Coach Keeper Marc Reifenschneider, der fehlerfrei spielte und in Halbzeit zwei vor allem mit einer Parade gegen den durchgebrochenen RW-Angreifer Mel Yeboah glänzen konnte.

Bitter für Rot-Weiss: Cartus verletzt sich am Knie

Aber auch Lazarevics Gegenüber hatte viel Positives bei seiner Mannschaft gesehen. „Unser Hauptaugenmerk in der zurückliegenden, für die Jungs sehr harten Trainingswoche lag auf dem Angriffs- und Gegenpressing. Das haben die Spieler heute hervorragend gemacht. Leider haben wir uns für den Aufwand nicht belohnt. Hier werden wir auch den Hebel ansetzen, wir müssen uns im Spiel nach vorn noch verbessern“, sagte Co-Trainer Salvatore Nizza, der bei den Rot-Weissen für den noch im Urlaub weilenden Fatih Cift an der Außenlinie stand. Einziger Wermutstropfen aus Rot-Weiss-Sicht an diesem Nachmittag: Mittelfeldspieler Joel Cartus verletzte sich in Halbzeit zwei bei einem Zweikampf im Mittelfeld schwer, der 22-Jährige humpelte mit Verdacht auf einen Innenbandriss im Knie vom Platz. Er dürfte länger ausfallen.

Kehrt Angreifer Niklas Doll zurück?

Um die personell noch eher schwach besetzte angesprochene Offensive zu stärken, standen in Halbzeit eins zwei Testspieler bei Rot-Weiss auf dem Platz. Insbesondere der spielstarke Mittelfeldspieler Mohammed Maroc (21) konnte dabei mit vielen guten Bällen in die Tiefe und Spielverständnis gefallen. „Ein sehr interessanter Spieler, er hat mich heute beeindruckt“, meinte Nizza zu dem zuletzt bei Westfalia Herne unter Vertrag stehenden Algerier, der die nächste Neuerwerbung bei Rot-Weiss für das Angriffsspiel sein könnte.

Vor allem auf der Mittelstürmerposition drückt noch der Schuh. Aber vielleicht ist hier schon eine Lösung in Sicht. Eine Top-Lösung sogar. Der neue Mann könnte dabei ein alter Bekannter sein. Niklas Doll, der in der Saison 2023/24 in 36 Spielen 20 Tore für Rot-Weiss erzielt hat, war in der vergangenen Woche jedenfalls Trainingsgast bei RW. Nizza spielte die Personalie noch runter, sprach beim Thema Verpflichtung von „ungelegten Eiern“. Es gehe dabei auch um Fragen außerhalb des Fußballplatzes. „Können wir ihm hier ein Leben aufbauen, möchte er eine Ausbildung machen und so weiter“, ergänzte Nizza.

Islamovic kommt für die Innenverteidigung

Ein Rückkehrer steht allerdings bereits fest. Der Liberianer Eugene Dennis, der in der Vorsaison zu den besten Innenverteidigern der Liga zählte, wollte den Klub eigentlich Richtung USA verlassen. Die Pläne haben sich allerdings zerschlagen, „Eugene wird Ende des Monats zur Mannschaft stoßen“, so Nizza. In Inas Islamovic, der gegen die SG eine starke Partie in der Innenverteidigung ablieferte, ist Rot-Weiss für eine noch vakante Position in der Defensive bereits fündig geworden. Um aber im Spiel nach vorn mehr spielerisches Moment und Durchschlagskraft zu erlangen, wird die Findungsphase bei Rot-Weiss aber noch andauern.