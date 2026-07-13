Koblenzer 1:3 gegen Hadamar Rot-Weiss hält Augen und Ohren offen, Karacaga fix Tim Hammer 13.07.2026, 16:31 Uhr

i Trainer Fatih Cift (sitzend, hinten) beobachtet seine Mannschaft während der Saisonvorbereitung. Der Verein hält Augen und Ohren auf dem Transfermarkt offen. René Weiss

Oberligist Rot-Weiss Koblenz muss sich im Testspiel gegen Rot-Weiß Hadamar geschlagen geben. Auf dem Transfermarkt suchen die Koblenzer weiter nach Verstärkungen.

Für Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz setzte es im Testspiel gegen den Hessenligisten SV Rot-Weiss Hadamar eine 1:3 (1:3)-Niederlage auf dem heimischen Kunstrasen auf dem Koblenzer Oberwerth. Für den Sportlichen Leiter Christian Noll kein zufriedenstellendes Ergebnis: „Wir haben uns gegen Hadamar zu oft auskontern lassen, da ist definitiv noch Luft nach oben.







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