Koblenzer 1:3 gegen Hadamar
Rot-Weiss hält Augen und Ohren offen, Karacaga fix
Trainer Fatih Cift (sitzend, hinten) beobachtet seine Mannschaft während der Saisonvorbereitung. Der Verein hält Augen und Ohren
Trainer Fatih Cift (sitzend, hinten) beobachtet seine Mannschaft während der Saisonvorbereitung. Der Verein hält Augen und Ohren auf dem Transfermarkt offen.
René Weiss

Oberligist Rot-Weiss Koblenz muss sich im Testspiel gegen Rot-Weiß Hadamar geschlagen geben. Auf dem Transfermarkt suchen die Koblenzer weiter nach Verstärkungen.

Lesezeit 1 Minute
Für Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz setzte es im Testspiel gegen den Hessenligisten SV Rot-Weiss Hadamar eine 1:3 (1:3)-Niederlage auf dem heimischen Kunstrasen auf dem Koblenzer Oberwerth. Für den Sportlichen Leiter Christian Noll kein zufriedenstellendes Ergebnis: „Wir haben uns gegen Hadamar zu oft auskontern lassen, da ist definitiv noch Luft nach oben.
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