Das war nichts mit dem dritten Sieg in Folge, das war nichts mit dem Ausbauen des Polsters auf die Abstiegsränge. Rot-Weiss Koblenz hat sein Heimspiel gegen Hertha Wiesbach trotz eines 2:0 zur Pause mit 2:4 verloren.
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Der FC Rot-Weiss Koblenz hatte gehofft, gegen den FC Hertha Wiesbach zum dritten Mal in Folge ein Spiel in der Fußball-Oberliga für sich zu entscheiden, aber solche Serien bleiben bei der „Elf vom Deutschen Eck“ ein rares Gut. Letztmals gelang dies vor knapp zwei Jahren ausgangs der Saison 2023/24.