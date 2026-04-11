2:4-Pleite gegen Wiesbach Rot-Weiss gibt 2:0-Pausenführung noch aus der Hand René Weiss 11.04.2026, 17:43 Uhr

i Regungslos saß Rot-Weiss-Coach Fatih Cift auf seinem Koffer. Seine Mannschaft hatte es gegen den FC Hertha Wiesbach versäumt, den dritten Sieg in Folge einzufahren, am Ende stand eine verdiente 2:4-Klatsche. René Weiss

Das war nichts mit dem dritten Sieg in Folge, das war nichts mit dem Ausbauen des Polsters auf die Abstiegsränge. Rot-Weiss Koblenz hat sein Heimspiel gegen Hertha Wiesbach trotz eines 2:0 zur Pause mit 2:4 verloren.

Der FC Rot-Weiss Koblenz hatte gehofft, gegen den FC Hertha Wiesbach zum dritten Mal in Folge ein Spiel in der Fußball-Oberliga für sich zu entscheiden, aber solche Serien bleiben bei der „Elf vom Deutschen Eck“ ein rares Gut. Letztmals gelang dies vor knapp zwei Jahren ausgangs der Saison 2023/24.







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