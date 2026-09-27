Nach dem späten Ausgleich 
Rot-Weiss-Coach Cift schießt leise, aber scharf 
Stürmer Tim Esten (rotes Trikot, links) und Kapitän Almir Ahmetaj waren zwei von drei Akteuren in den Reihen von Rot-Weiss Koble
Stürmer Tim Esten (rotes Trikot, links) und Kapitän Almir Ahmetaj waren zwei von drei Akteuren in den Reihen von Rot-Weiss Koblenz, die zur Pause runter mussten. Genutzt hat es nichts, denn die Koblenzer kassierten trotz Überzahl gegen den FK Pirmasens noch den späten Ausgleichstreffer.
René Weiss

Auch wenn er seine Stimme nicht erhob, ganz ruhig blieb, war Fatih Cift anzumerken, wie sauer er war. Sein FC Rot-Weiss Koblenz war trotz früherm 1:0 und 80-minütiger Überzahl nicht über ein 1:1 in der Oberliga über den FK Pirmasens hinausgekommen. 

Lesezeit 3 Minuten
„Ich habe meinem Co-Trainer zur Pause gesagt, dass wir froh sein können, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen.“ Diese Aussage stammt nicht etwa von Daniel Paulus, dem Trainer des FK Pirmasens, dessen Mannschaft im Fußball.Oberliga-Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Koblenz fast die gesamte Spielzeit über mit zehn Mann einem Rückstand hinterherlaufen musste.
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