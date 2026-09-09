1:1 gegen den FV Engers Rot-Weiss-Coach Cift lobt sein Team und ärgert sich Stefan Kieffer 09.09.2026, 11:10 Uhr

i Fassungslosigkeit bei den Spielern in Rot: Obwohl der FC Rot-Weiss Koblenz die bessere Mannschaft war, kassierte sie kurz vor Schluss den Ausgleich gegen den FV Engers. Am Ende hieß es 1:1. Wolfgang Heil

1:1 im Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Koblenz und FV Engers: Während die Gastgeber den vielen verpassten Chancen nachtrauern, freuen sich die Gäste über einen glücklichen Punktgewinn.

Fatih Cift ist bekannt als Trainer, der auch im Erfolg häufig kritische Worte für die Leistung seiner Schützlinge findet. Nach dem 1:1 (0:0) seiner Koblenzer Rot-Weissen im Fußball-Oberligaduell gegen den FV Engers wählte der Coach einen anderen Zugang: „Ich möchte mit etwas anfangen, was ich viel zu selten tue, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin: Ich muss meiner Mannschaft von der Nummer 1 bis zur 47 ein Riesenkompliment aussprechen.







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