1:1 im Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Koblenz und FV Engers: Während die Gastgeber den vielen verpassten Chancen nachtrauern, freuen sich die Gäste über einen glücklichen Punktgewinn.
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Fatih Cift ist bekannt als Trainer, der auch im Erfolg häufig kritische Worte für die Leistung seiner Schützlinge findet. Nach dem 1:1 (0:0) seiner Koblenzer Rot-Weissen im Fußball-Oberligaduell gegen den FV Engers wählte der Coach einen anderen Zugang: „Ich möchte mit etwas anfangen, was ich viel zu selten tue, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin: Ich muss meiner Mannschaft von der Nummer 1 bis zur 47 ein Riesenkompliment aussprechen.