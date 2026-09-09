1:1 gegen den FV Engers
Rot-Weiss-Coach Cift lobt sein Team und ärgert sich
Fassungslosigkeit bei den Spielern in Rot: Obwohl der FC Rot-Weiss Koblenz die bessere Mannschaft war, kassierte sie kurz vor Sc
Fassungslosigkeit bei den Spielern in Rot: Obwohl der FC Rot-Weiss Koblenz die bessere Mannschaft war, kassierte sie kurz vor Schluss den Ausgleich gegen den FV Engers. Am Ende hieß es 1:1.
Wolfgang Heil

1:1 im Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Koblenz und FV Engers: Während die Gastgeber den vielen verpassten Chancen nachtrauern, freuen sich die Gäste über einen glücklichen Punktgewinn.

Lesezeit 3 Minuten
Fatih Cift ist bekannt als Trainer, der auch im Erfolg häufig kritische Worte für die Leistung seiner Schützlinge findet. Nach dem 1:1 (0:0) seiner Koblenzer Rot-Weissen im Fußball-Oberligaduell gegen den FV Engers wählte der Coach einen anderen Zugang: „Ich möchte mit etwas anfangen, was ich viel zu selten tue, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin: Ich muss meiner Mannschaft von der Nummer 1 bis zur 47 ein Riesenkompliment aussprechen.
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