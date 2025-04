Rot-Weiss bringt sich für Pokalspiel in Form

Wieder kein Sieg für Rot-Weiss Koblenz, aber eine deutliche Formsteigerung: Nach dem 2:2 gegen den FK Pirmasens geht der Oberligist guter Dinge in das Pokal-Halbfinale beim TuS Kirchberg.

Nach einer sehr unterhaltsamen Begegnung auf hohem Oberliga-Niveau, das mehr als nur 174 Zuschauer verdient gehabt hätte, brachte es der Gäste-Trainer auf den Punkt. „Das war ein wildes Spiel. Es ging rauf und runter, jede Mannschaft hatte Chancen auf den Siegtreffer. Wir müssen mit dem Unentschieden leben“, meinte Daniel Paulus, Coach des FK Pirmasens nach dem 2:2 (1:1) bei Rot-Weiss Koblenz auf dem Holperrasen am Oberwerth.

Nun, die Aussage von Paulus war auch ein indirektes Lob für die Gastgeber. Das Team von Trainer Fatih Cift bot spielerisch wie kämpferisch über weite Strecken der Partie eine überzeugende Vorstellung und verdiente sich den Punkt gegen den Tabellenzweiten redlich. Was aber mindestens ebenso wichtig war wie der Zähler gegen den klaren Favoriten in dieser Partie: Für Rot-Weiss war es eine gelungene Generalprobe vor dem Halbfinalspiel im Rheinlandpokal am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg.

Wir wollten mit Blick auf die Pokalpartie für unser Selbstvertrauen ein gutes Spiel abliefern.

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift war mit dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden.

„Wir wollten mit Blick auf die Pokalpartie für unser Selbstverständnis, für unser Selbstvertrauen ein gutes Spiel abliefern. Ich denke, das ist uns gelungen. Wir haben mit viel Leidenschaft agiert und hatten auch einige gute Passagen mit Ball“, attestierte RW-Coach Fatih Cift seinen Mannen eine klare Leistungssteigerung vor einer für den Klub sicher eminent wichtigen Auseinandersetzung im Pokal, wo das Erreichen des Endspiels die klare Maßgabe ist. Aber das wird ein neues, sicher ganz anderes Spiel.

Armin Sivic trifft früh zum 1:0

Gleichwohl hat die Begegnung gegen spielstarke Pirmasenser gezeigt, dass die Rot-Weissen mit taktischer Disziplin, Laufbereitschaft, vor allem aber mit der richtigen Einstellung gegen jeden Gegner in der Liga mithalten können. Das sollte Auftrieb geben. „Genau so müssen wir auch in Kirchberg auftreten“, richtete RW-Kapitän Eldin Hadzic unmittelbar nach dem Spiel den Appell an seine Mitspieler.

Gegen den FKP war das Cift-Team gleich hellwach – was für die erste und zweite Halbzeit gleichermaßen galt. Das 1:0 erzielte der gut aufgelegte Armin Sivic schon in Minute drei, nachdem der aufgerückte Verteidiger Sota Matsui zunächst am Gäste-Keeper Benjamin Reitz gescheitert war. Pirmasens hatte bis dahin nicht einmal den Ball gehabt. Die Schuhstädter wussten sich aber zu steigern.

Oberliga-Debür für Torwart Julius Hamm

Den Ausgleich freilich servierten ihnen die Rot-Weissen förmlich auf dem Silbertablett. Keeper Julius Hamm tändelte bei seinem Oberliga-Debüt im Spielaufbau etwas zu lange mit dem Ball und erwischte statt des Leders schließlich nur den heranrauschenden Ex-Profi Tobias Jänicke. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luka Dimitrijevic sicher zum 1:1 (17.). Abgesehen von diesem Lapsus machte der 18-Jährige in der Folgezeit einen nervenstarken Eindruck und lieferte eine prima Partie ab. „Ich denke, ich habe es für mein erstes Spiel bei den Senioren ganz gut gemacht und hatte auch die eine oder andere Gelegenheit, mich auszuzeichnen“, meinte Hamm mit einem Selbstbewusstsein, das es braucht, um irgendwann einmal in dieser Liga Fuß fassen zu können.

Rachid Tchadjei trifft gleich nach der Pause

Fuß fassten nach dem 1:1 erst einmal die Pirmasenser, doch Hamm konnte seinen Fehler als Sieger im eins-gegen-eins ein paar Minuten später gegen FKP-Angreifer Marc Josef Ehrhart wieder wettmachen (25.). Bis zur Pause war es ein verteiltes Spiel, bevor Rot-Weiss in Halbzeit zwei wieder mit einem schnellen Tor in Führung ging. Nach schönem Pass von Hadzic vollendete Rachid Tchadjei überlegt mit links (46.). Klar, der FKP wollte mit Macht gleich wieder das 2:2, entblößte dabei aber gleich mehrfach seine Defensive. Das Koblenzer 3:1 lag sowohl bei der Chance von Younes Azahaf (61.) als auch beim Pfostenschuss von Tachdjei (62.) in der Luft. „Da müssen wir einfach cleverer sein“, fand Cift einen der wenigen Kritikpunkte beim Spiel seiner Elf. Stattdessen fiel das 2:2 für die Gäste durch Thomas Selensky (71.).

Trotz Feldüberlegenheit des FKP und Chancen hüben wie drüben blieb es beim letztlich leistungsgerechten Remis. Und der Erkenntnis bei den Rot-Weissen, dass es am Mittwoch gilt, genau diese Einstellung und Leistung auch in Kirchberg auf den Platz zu bringen. Denn: „Klarer Fall, wir wollen ins Finale“, machte Hadzic unmissverständlich klar.

Rot-Weiss Koblenz: Hamm – Wilki, Dennis, Ahmetaj (75. Shehada), Alsela, Matsui (85. Oriyama) – Asani (75. Cartus), Hadzic, Azahaf (75. Wozny) – Tchadjei, Sivic (85. Diaz).