Der FC Rot-Weiss Koblenz ist am Samstag in Ludwigshafen gefordert. Und das mehr, als ihm lieb sein kann, denn die englische Woche in der Oberliga mit drei Pleiten hat die Cift-Elf unter Druck gesetzt. Derweil gibt es Personalien zu vermelden.
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Es ist etwas ungemütlicher geworden für den FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga. Schuld daran sind die drei Niederlagen in der englischen Woche, die rein gar nichts aufs Konto spülten. So geht es mit weiter 36 Punkten zu Arminia Ludwigshafen, am Samstag um 16 Uhr müssen beide Teams etwas einfahren, die Gastgeber noch mehr als ihre Gäste.