Koblenzer in Ludwigshafen Rot-Weiss bindet Thieltges, Islamovic und Bajrami gehen Mirko Bernd 23.04.2026, 07:00 Uhr

i Inas Islamovic (in Rot, hier gegen Gonsenheims Aidan Neal beim 1:2 am Samstag auf dem Oberwerth) wird Rot-Weiss nach der Saison verlassen, sein Torhüter Marcel Behr wird dagegen bleiben. Am Samstag wollen sie gemeinsam versuchen, nach drei Niederlagen in Folge wieder in die Spur zu kommen. René Weiss

Der FC Rot-Weiss Koblenz ist am Samstag in Ludwigshafen gefordert. Und das mehr, als ihm lieb sein kann, denn die englische Woche in der Oberliga mit drei Pleiten hat die Cift-Elf unter Druck gesetzt. Derweil gibt es Personalien zu vermelden.

Es ist etwas ungemütlicher geworden für den FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga. Schuld daran sind die drei Niederlagen in der englischen Woche, die rein gar nichts aufs Konto spülten. So geht es mit weiter 36 Punkten zu Arminia Ludwigshafen, am Samstag um 16 Uhr müssen beide Teams etwas einfahren, die Gastgeber noch mehr als ihre Gäste.







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