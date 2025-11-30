0:5 steht schon zur Pause fest Rot-Weiss bekommt Kaiserslauterns Stärke zu spüren Mirko Bernd 30.11.2025, 12:47 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern II war auch für Rot-Weiss Koblenz zu stark und feierte den zwölften Sieg nach Gang in der Oberliga. Die Gäste hielten das Ergebnis nach 0:5 zur Pause aber noch in Grenzen und kassierten keinen Treffer mehr in Hälfte zwei.

Es gibt Dinge, die hat auch der 44-jährige Fatih Cift in seiner langen Fußballkarriere noch nicht erlebt. „5:0 habe ich noch nie zurückgelegen zur Halbzeit, weder als Spieler noch als Trainer“, sagte Cift. Nun hat er diese Erfahrung als Trainer des Oberligisten Rot-Weiss Koblenz machen müssen, denn die 0:5-Niederlage beim 1.







