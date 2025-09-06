Während bei Rot-Weiss Koblenz die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg groß war, war und ist die Gemütslage beim SC Idar-Oberstein eine ganz andere. Vor allem defensiv hakt es – das offenbaren 18 Gegentore in sechs Oberligaspielen.

Mohammed Maroc ging auf die Knie und anschließend in die Bauchlage, als Schiedsrichter Julian Haßler die Fußball-Oberliga-Partie zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem SC Idar-Oberstein am Samstagnachmittag im Stadion Oberwerth beendete. So kauerten die RWK-Spieler in den ersten Saisonwochen regelmäßig auf dem Rasen, weil die Enttäuschung über das Ergebnis groß war. Gleiche Position, aber anderer Hintergrund diesmal: Es hatte etwas von Erschöpfung und Erleichterung zugleich, wie Maroc da lag, der mit der letzten Aktion vor dem Abpfiff mit einem Schlenzer den 6:3 (2:2)-Endstand für die Elf vom Deutschen Eck erzielt hatte. Ihr erster Saisonsieg war perfekt.

War das der erhoffte Befreiungsschlag? „Wir haben in der vorderen Reihe viel Qualität. Das wissen wir. Nachdem wir bislang viermal auf die Fresse bekommen haben, kann so ein Sieg Flügel verleihen“, hofft Melchisedec Yeboah, dass auf dem Oberwerth nun die Leichtigkeit des Seins Einzug hält. Der 23-Jährige von der linken Mittelfeldseite leistete einen großen Beitrag dazu. Nach einer Viertelstunde für den angeschlagenen Ryo Iwata gekommen, belebte er das Offensivspiel von RWK. Yeboah bereitete zwei Tore vor – das 2:2 durch Kanata Todate (40.) sowie das 3:2 durch Almir Ahmetaj (63.) – und mit vielen weiteren Aktionen stellte er Idars Hintermannschaft vor große Schwierigkeiten. „Ich habe gesehen, dass es nicht richtig läuft und wollte meiner Mannschaft nach meiner Einwechslung helfen“, sagte er im Nachhinein. Sein Vorhaben ging genauso auf wie bei Mohammed Maroc. Fatih Cift hatte ihn noch vor der Halbzeitpause für Giulio Multari gebracht. Der 21-jährige Algerier lenkte die Partie in der zweiten Halbzeit mit dem 5:2 (81.) und dem Schlusspunkt zum 6:3 (90.+5) endgültig in die Richtung von Rot-Weiss.

„Bitter, dass unsere Führung nur zwei Minuten lang gehalten hat.“

Tomasz Kakala, Trainer des SC Idar-Oberstein

Sechs Tore in 90 Minuten, vier davon im zweiten Durchgang, setzten SC-Trainer Tomasz Kakala zu. „Unser Defensivverhalten war katastrophal“, brachte er seinen Ärger auf dem Bordstein vor dem Stadion-Rund hockend auf den Punkt und versuchte diesen mit der Bratwurst herunterzuschlucken. Die Gäste hatten gut begonnen, sich nach dem Koblenzer 1:0 durch Kanata Todate (25.) gut zurückgekämpft. Binnen neun Minuten drehten David Bauer (29.) und Florian Zimmer per Foulelfmeter (38.) das Ergebnis.

Die Gastgeber wackelten, die Verunsicherung war ihnen deutlich anzumerken. Wie sich Inas Islamovic und Almir Ahmetaj vor dem 1:1 gegenseitig behinderten und Schlussmann Marcel Behr die von Bauer als Flanke gedachte Hereingabe passieren ließ, sorgten für Ausrufe der Fassungslosigkeit auf der Tribüne. Und noch mehr davon: Tyreece Herzhauser ließ Kanata Todate sowie Takumu Yamahara links und rechts stehen, ehe Schiedsrichter Julian Haßler den Kontakt zwischen Yamahara und Herzhauser mit einem Strafstoß sanktionierte. Florian Zimmer verwandelte sicher (38.). „Bitter, dass unsere Führung nur zwei Minuten lang gehalten hat“, ärgerte sich Kakala über Todates Ausgleich (40.).

Bei den Gästen macht sich das Pokalspiel bemerkbar

Im zweiten Durchgang machte sich bei den Gästen das Pokalspiel gegen Wormatia Worms unter der Woche bemerkbar. „Die Beine wurden schwer, und dann kam natürlich auch alles zusammen“, so Idar-Obersteins Trainer. Danial Rafisamii musste mit Leistenbeschwerden in der Kabine bleiben, und Torwart Ruben Strack wurde von der Abwehr vor ihm häufig im Stich gelassen. Strack stand zunächst als Ersatzmann auf dem Spielberichtsbogen, kam aber von Anfang an zum Einsatz, weil sich Michel Schmitt beim Aufwärmen am Rücken verletzte. Den jungen Schlussmann bezog Kakala nicht in die Kritik ein. „Wir haben ihn zu wenig unterstützt.“

Koblenz war im zweiten Durchgang deutlich frischer, verlor erst in den letzten fünf Minuten die Spannung. Schlussmann Behr zeigte gegen Temiloluwa Ajibola eine Klasse-Reaktion (90.), es wäre nach Juri Amidons Kopfball zum 3:5-Anschluss aus Gästesicht (87.) der Anschlusstreffer gewesen. Stattdessen machte in der Nachspielzeit das halbe Dutzend für RWK voll.

Rot-Weiss Koblenz - SC Idar-Oberstein 6:3 (2:2)

Koblenz: Behr - Alsela, Islamovic, Multari (39. Maroc) - Müller, Ahmetaj, Wozny, Iwata (17. Yeboah) - Thieltges (75. Rznic), Todate (75. Horton) - Yamahara.

Idar-Oberstein: Strack - David Bauer (77. Schneider), Onyejekwe, Baus, Hill - Ferjani (66. Ajibola), Fuchs (66. Lind) - Marino, Rafisamii (46. Dominic Bauer), Herzhauser (66. Amidon) - Zimmer.

Schiedsrichter: Julian Haßler (Schwanheim).

Zuschauer: 226.

Tore: 1:0 Kanata Todate (25.), 1:1 David Bauer (29.), 1:2 Florian (38., Foulelfmeter), 2:2 Kanata Todate (40.), 3:2 Almir Ahmetaj (63.), 4:2 Tyler Wozny (77.), 5:2 Mohammed Maroc (81.), 5:3 Juri Amidon (87.), 6:3 Mohammed Maroc (90.+5).