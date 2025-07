Eine Woche vor dem Start in die neue Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat Rot-Weiss Koblenz den letzten Härtetest bestanden – und das trotz des einen oder anderen Handicaps. Weil gleich fünf Spieler verletzt ausfielen und der Kader noch lange nicht sein endgültiges Bild hat, geriet die Partie gegen den spielstarken Mittelrhein-Oberligisten FC Wegberg-Beeck auf dem Sportplatz in Kaltenengers zu einer Standortbestimmung – vor allem was die Defensivarbeit des mal wieder völlig neu formierten Rot-Weiss-Kaders angeht. Und da konnte die Mannschaft von Trainer Fatih Cift über weite Strecken überzeugen. Taktisch diszipliniert, lauf- und kampfstark rang die personell gebeutelte RW-Mannschaft dem Team aus der Nähe von Mönchengladbach ein 1:1 ab.

Gäste vom Niederrhein mit ambitionierten Zielen

Mittelfeldakteur Mohammed Maroc hatte Rot-Weiss nach einem haarsträubenden Fehler in der Wegberger Defensive früh in Führung gebracht (5.), Marc Brasnic besorgte den Ausgleich für das Team aus NRW (38.). Brasnic, ein Mann mit Zweitligaerfahrung aus seiner Zeit beim SC Paderborn, kam vom Bonner SC. Seine Verpflichtung allein unterstreicht schon die Aufstiegsambitionen der bärenstark besetzten Wegberger Mannschaft.

Diese Konstellation – hier ein dezimierter Oberligist aus Rheinland-Pfalz, dort eine Top-Oberligamannschaft aus der Mittelrheinliga – wertete das Remis aus Koblenzer Sicht noch einmal auf. „Wir haben das gegen diesen starken Gegner gut gemacht. Wir haben die Räume eng gemacht, wir haben prima gegen den Ball gearbeitet und es herrschte eine gute Kommunikation auf dem Platz“, resümierte RW-Coach eine Partie, in der sich die Koblenzer oftmals in die eigene Hälfte gedrückt sahen, in der sich ihnen nach guter Befreiung aus der Umklammerung aber auch einige gute Konterchancen boten, um selbst zu Toren zu kommen. Dabei tat sich insbesondere der pfeilschnelle Mel Yeboah hervor, der in dieser Saison den Durchbruch schaffen könnte, der ihm in seiner Zeit bei TuS Koblenz nie gelungen ist.

„Ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ich kann das auch und ich kann der Mannschaft damit helfen.“

Almir Ahmetaj

Einer, der schon zur vorigen Spielzeit von der TuS zum Stadtkonkurrenten Rot-Weiss gewechselt ist, ist dieser Durchbruch nach den Eindrücken aus der Vorbereitung endgültig gelungen. Das RW-Trainerteam hat Almir Ahmetaj eine verantwortungsvolle Rolle auf dem Rasen übertragen, und der erst 22 Jahre alte Defensivspezialist hat diese Rolle auf beeindruckende Weise angenommen. Als Abwehrchef war Ahmetaj gegen Wegberg im Dauerstress, bewältigte die Arbeit aber mit Bravour und hielt den Laden zusammen, wie es so schön heißt. „Ich hatte in den vergangenen beiden Jahren schwierige Zeiten, persönlich wie fußballerisch. Aber ich habe nie an mir gezweifelt und auf diesen Moment gewartet. Ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ich kann das auch und ich kann der Mannschaft damit helfen“, meinte der Mann, dem Cift eine enorme Entwicklung bescheinigt und auf den er große Stücke hält.

Außenverteidiger Marco Müller als Stabilisator

Und so könnten just jene Akteure, die in ihrer fußballerischen Vergangenheit schon im Trikot von TuS Koblenz auf dem Platz standen, in dieser Spielzeit zu Erfolgsgaranten bei den Rot-Weissen avancieren. Denn zu Yeboah und Ahmetaj gesellt sich noch Außenverteidiger Marco Müller, der, aus einer längeren Verletzung kommend, in den Vorbereitungsspielen auffallend stabil und für sein Alter (22) erstaunlich routiniert agiert hat. Im ersten Meisterschaftsspiel beim FC Emmelshausen-Karbach am kommenden Samstag wird sich zeigen, was dieses Trio für das Team von Trainer Cift zu leisten imstande ist.