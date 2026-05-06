Diefflen-Punkte an den SC Idar Reich: Die gute Nachricht, die wir gebraucht haben Sascha Nicolay 06.05.2026, 13:04 Uhr

i Daumen hoch für das Urteil des Verbandsgerichts: Der SC Idar-Oberstein bekommt die drei Punkte aus dem Dieffeln-Spiel. Trainer Marco Reich freut's natürlich. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das könnte der Schub sein, den der SC Idar-Oberstein gebraucht hat. Das Verbandsgericht hat dem Team von Marco Reich die Punkte aus der 2:3 verlorenen Partie gegen den FV Diefflen zugesprochen. Das hat Auswirkungen im Abstiegskampf der Oberliga.

Der SC Idar-Oberstein hat außerhalb des Spielfeldes einen wichtigen Erfolg erzielt. Der Einspruch des Fußball-Oberligisten gegen das Urteil der Spruchkammer des Regionalverbands Südwest, nachdem der Wechselfehler des FV Diefflen im Haag am 15. April kein Regelverstoß gewesen sein soll, der zu einer Umwertung der Idarer 2:3-Niederlage führen könne, wurde von der nächsthöheren Instanz, dem Verbandsgericht, einkassiert.







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