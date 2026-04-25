Das Thema „Umzug nach Neuwied“ ist weiter ein großes für Oberligist Cosmos Koblenz. Gespräche mit der Stadt und der SG Neuwied werden geführt. Wir hörten nach beim Cosmos-Macher Remo Rashica und dem VfL-Neuwied-Chef Klaus Dillenberger.
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Kommen die „Cosmonauten“ nach Neuwied? Und wenn ja, wann? Und wohin genau? Die Gerüchteküche brodelt, seit bekannt wurde, dass der Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz einen Umzug in die Deichstadt plant und dort mit den Vereinen VfL und Vatanspor, die derzeit in der SG Neuwied zusammengeschlossen sind, fusionieren wollen.