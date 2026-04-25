Cosmos Koblenz und der Umzug Rashica: Kind der Marktstraße will nach Neuwied zurück Stefan Kieffer 25.04.2026, 07:26 Uhr

i Cosmos-Macher Remo Rashica würde gerne mit seinen "Cosmonauten" nach Neuwied umziehen und dort über Tore des Oberligisten jubeln. Jörg Niebergall

Das Thema „Umzug nach Neuwied“ ist weiter ein großes für Oberligist Cosmos Koblenz. Gespräche mit der Stadt und der SG Neuwied werden geführt. Wir hörten nach beim Cosmos-Macher Remo Rashica und dem VfL-Neuwied-Chef Klaus Dillenberger.

Kommen die „Cosmonauten“ nach Neuwied? Und wenn ja, wann? Und wohin genau? Die Gerüchteküche brodelt, seit bekannt wurde, dass der Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz einen Umzug in die Deichstadt plant und dort mit den Vereinen VfL und Vatanspor, die derzeit in der SG Neuwied zusammengeschlossen sind, fusionieren wollen.







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