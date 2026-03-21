2:1 für Emmelshausen-Karbach
Puttkammer ist der Matchwinner gegen Ludwigshafen
Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau mit Winterzugang Christopher Theisen) feierte den vierten Sieg im vierten 2026er-Oberligasp
Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau mit Winterzugang Christopher Theisen) feierte den vierten Sieg im vierten 2026er-Oberligaspiel: Auf dem Quintinsberg schlug der FCEK die Arminia aus Ludwigshafen mit 2:1.
hjs-Foto

Glücklich und dank Tim Puttkammer: Der FC Emmelshausen-Karbach hat Arminia Ludwigshafen auf dem Quintinsberg mit 2:1 geschlagen und gehört weiter zum Spitzenquartett der Oberliga.

Lesezeit 3 Minuten
Der FC Emmelshausen-Karbach hat auch seine vierte Partie im Jahr 2026 in der Fußball-Oberliga gewonnen: Der FCEK schlug auf dem Karbacher Quintinsberg den Abstiegskandidaten Arminia Ludwigshafen glücklich mit 2:1 (1:0). Mit 45 Punkten aus 22 Spielen gehört Emmelshausen-Karbach weiterhin zum Oberliga-Spitzenquartett und hat nun am kommenden Samstag ein echtes Spitzenspiel beim Zweiten FK Pirmasens.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren