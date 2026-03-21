2:1 für Emmelshausen-Karbach Puttkammer ist der Matchwinner gegen Ludwigshafen Michael Bongard 21.03.2026, 19:59 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau mit Winterzugang Christopher Theisen) feierte den vierten Sieg im vierten 2026er-Oberligaspiel: Auf dem Quintinsberg schlug der FCEK die Arminia aus Ludwigshafen mit 2:1. hjs-Foto

Glücklich und dank Tim Puttkammer: Der FC Emmelshausen-Karbach hat Arminia Ludwigshafen auf dem Quintinsberg mit 2:1 geschlagen und gehört weiter zum Spitzenquartett der Oberliga.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat auch seine vierte Partie im Jahr 2026 in der Fußball-Oberliga gewonnen: Der FCEK schlug auf dem Karbacher Quintinsberg den Abstiegskandidaten Arminia Ludwigshafen glücklich mit 2:1 (1:0). Mit 45 Punkten aus 22 Spielen gehört Emmelshausen-Karbach weiterhin zum Oberliga-Spitzenquartett und hat nun am kommenden Samstag ein echtes Spitzenspiel beim Zweiten FK Pirmasens.







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