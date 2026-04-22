Überraschung: Es ist zwar unstrittig, dass Diefflen beim 3:2-Sieg im Haag zu oft ausgewechselt hat, doch laut Sportgericht liegt kein Regelverstoß vor, der die Umkehrung des Resultats rechtfertigt. Diefflen droht aber auch der Abzug des Dreiers.
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Schock für den SC Idar-Oberstein am Mittwochmittag. Die Spruchkammer des Regionalverbands Südwest hat den Einspruch des Vereins gegen die Wertung der Partie gegen den FV Diefflen abgewiesen. Die Begründung wirkt spitzfindig, allerdings bezieht sich das Sportgericht eindeutig auf die Spiel- sowie die Rechts- und Verfahrensordnung des Regionalverbands.