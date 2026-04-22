Doch kein Regelverstoß Protest abgeschmettert: Keine Punkte für den SC Idar Sascha Nicolay 22.04.2026, 14:50 Uhr

i Beim SC Idar-Oberstein waren eigentlich alle davon ausgegangen, dass die Punkte aus der Partie gegen den FV Diefflen doch noch aufs Konto wandern. Doch der Protest gegen die Niederlage wurde vom Sportgericht abgwiesen. Stefan Ding

Überraschung: Es ist zwar unstrittig, dass Diefflen beim 3:2-Sieg im Haag zu oft ausgewechselt hat, doch laut Sportgericht liegt kein Regelverstoß vor, der die Umkehrung des Resultats rechtfertigt. Diefflen droht aber auch der Abzug des Dreiers.

Schock für den SC Idar-Oberstein am Mittwochmittag. Die Spruchkammer des Regionalverbands Südwest hat den Einspruch des Vereins gegen die Wertung der Partie gegen den FV Diefflen abgewiesen. Die Begründung wirkt spitzfindig, allerdings bezieht sich das Sportgericht eindeutig auf die Spiel- sowie die Rechts- und Verfahrensordnung des Regionalverbands.







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