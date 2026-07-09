In den Kader gespielt Probespieler überzeugten RWK-Trainer Cift im Testspiel René Weiss 09.07.2026, 11:00 Uhr

i Franck Kouentchi (rechts) traf gegen Emmelshausen-Karbach zweimal. René Weiss

Bei Rot-Weiss Koblenz konnte sich Neuzugang Franck Kouentchi durch zwei Treffer im Testspiel gegen Emmelhausen-Karbach ins Scheinwerferlicht schießen. Aber auch auf die weiteren Zugänge freut sich RW-Trainer Fatih Cift.

Trainingseinheiten vermitteln vielleicht einen wichtigen, aber oftmals keinen finalen Eindruck von einem Probespieler. So war es auch bei Franck Kouentchi und Tom Karacaga. Stürmer Kouentchi und Mittelfeldmann Karacaga hatten beim Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz vorgespielt, aber mit einer Entscheidung, ob Fatih Cift für beide einen Platz im Kader sieht, wollte der Trainer noch warten.







Artikel teilen

Artikel teilen