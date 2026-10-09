FV Engers hat Wittlich zu Gast Pokalsieger gegen Pokalverlierer am Wasserturm Mirko Bernd 09.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Engerser Standardstärke, zu der auch Innenverteidiger David Eberhardt in Grün, vorne) viel beiträgt, war am Mittwoch im Rheinlandpokal beim 8:1 in Malberg zurück, nachdem sie dem Oberligisten beim Liga-1:6 in Gonsenheim kurz abhanden gekommen war. Am Samstag kommt in der Oberliga mit Rot-Weiss Wittlich ein Pokal-Verlierer nach Engers. Manfred Böhmer/balu

Vermutlich spielt der Rheinlandpokal-Abend vom Mittwoch am Samstag keine Rolle, wenn der FV Engers und Rot-Weiss Wittlich in der Oberliga aufeinandertreffen. Fakt ist aber: Der FVE tat weitaus mehr fürs eigene Selbstverständnis als die Gäste.

Pokalsieger trifft auf Pokalverlierer – oder anders: Der FV Engers empfängt am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm Rot-Weiss Wittlich. Beide Fußball-Oberligisten hatten sich am Mittwoch in der dritten Runde des Rheinlandpokals mit einem Rheinlandligisten auseinanderzusetzen.







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