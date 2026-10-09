FV Engers hat Wittlich zu Gast
Pokalsieger gegen Pokalverlierer am Wasserturm
Die Engerser Standardstärke, zu der auch Innenverteidiger David Eberhardt in Grün, vorne) viel beiträgt, war am Mittwoch im Rhei
Die Engerser Standardstärke, zu der auch Innenverteidiger David Eberhardt in Grün, vorne) viel beiträgt, war am Mittwoch im Rheinlandpokal beim 8:1 in Malberg zurück, nachdem sie dem Oberligisten beim Liga-1:6 in Gonsenheim kurz abhanden gekommen war. Am Samstag kommt in der Oberliga mit Rot-Weiss Wittlich ein Pokal-Verlierer nach Engers.
Manfred Böhmer/balu

Vermutlich spielt der Rheinlandpokal-Abend vom Mittwoch am Samstag keine Rolle, wenn der FV Engers und Rot-Weiss Wittlich in der Oberliga aufeinandertreffen. Fakt ist aber: Der FVE tat weitaus mehr fürs eigene Selbstverständnis als die Gäste.

Lesezeit 2 Minuten
Pokalsieger trifft auf Pokalverlierer – oder anders: Der FV Engers empfängt am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm Rot-Weiss Wittlich. Beide Fußball-Oberligisten hatten sich am Mittwoch in der dritten Runde des Rheinlandpokals mit einem Rheinlandligisten auseinanderzusetzen.
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