Testspiel statt Liga für FC Platz voll Schnee: Eisbachtal gegen Karbach abgesagt 22.11.2024, 14:48 Uhr

i Schnee im Westerwald, der Kunstrasenplatz in Nentershausen ist weiß bedeckt. Die Oberliga-Partie Sportfreunde Eisbachtal gegen FC Karbach, die am Samstag hätte stattfinden sollen, wurde am Freitagmittag abgesagt. René Weiss

Eisbachtal gegen Karbach in der Oberliga ist abgesagt. Stattdessen bestreitet Karbach nun am Samstag ein Testspiel in Andernach.

Spielabsage in der Fußball-Oberliga: Das für Samstag angesetzte Duell zwischen den Sportfreunden Eisbachtal (12.) und dem FC Karbach (7.) wurde am Freitagmittag abgesagt. Der Kunstrasen in Nentershausen im Westerwald liegt noch voll Schnee.Die Karbacher boten an, die Partie auf Sonntag zu legen, wenn bei milden Temperaturen der Schnee weg ist.

