In der Oberliga ist rund ein Drittel vorbei. Gerade im vorderen Feld liegt alles eng beieinander – auch nach Spieltag elf, die Platzierungs-Rangeleien gehen also weiter. Der „Platz-Streit“ von Gau-Heppenheim auch.
Lesezeit 3 Minuten
Der elfte Spieltag ist vorbei in der Fußball-Oberliga – und damit rund ein Drittel absolviert. Eine Partie steht generell noch aus – und zwar die neu angesetzte Partie Rot-Weiss Wittlich und dem TSV Gau-Odernheim (war wegen der Waldbrände in Belgien abgesagt worden), der mit 20 Punkten und besagter Begegnung weniger derzeit das Überraschungsteam schlechthin ist.