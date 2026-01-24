Für Oberligist Spfr Eisbachtal war beziehungsweise ist es eine harte Woche mit Pils-Cup, Trainingslager und einem Freilufttest, der mit 2:6 verloren ging. Aber das konnte der Trainer der Westerwälder ganz gut verschmerzen.
Der Fußball-Oberligist Spfr Eisbachtal hat seinen Freilufttest beim FSV Fernwald (Zehnter Hessenliga) mit 2:6 (2:5) verloren. Das reine Ergebnis war in der Gesamtbetrachtung für Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nicht so wichtig, denn die Partie ist eingebettet in ein anstrengendes Wochenende nach einer harten Woche.