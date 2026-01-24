Harte Woche für Eisbachtal Pils-Cup, 2:6 im Test und Trainingslager in Marienberg Mirko Bernd 24.01.2026, 15:48 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Für Oberligist Spfr Eisbachtal war beziehungsweise ist es eine harte Woche mit Pils-Cup, Trainingslager und einem Freilufttest, der mit 2:6 verloren ging. Aber das konnte der Trainer der Westerwälder ganz gut verschmerzen.

Der Fußball-Oberligist Spfr Eisbachtal hat seinen Freilufttest beim FSV Fernwald (Zehnter Hessenliga) mit 2:6 (2:5) verloren. Das reine Ergebnis war in der Gesamtbetrachtung für Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nicht so wichtig, denn die Partie ist eingebettet in ein anstrengendes Wochenende nach einer harten Woche.







Artikel teilen

Artikel teilen