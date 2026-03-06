FC Emmelshausen-Karbach Patrick Kühnreich hat momentan „nix zu meckern“ Michael Bongard 06.03.2026, 16:52 Uhr

i Im Pokal-Viertelfinale (anderer Wettbewerb) durfte Emmelshausen-Karbachs Kapitän Jannik Mohr (in Blau) mitwirken und köpfte beim 4:1 in Betzdorf sogar ein Tor, am Samstag (15.30 Uhr) im Oberliga-Heimspiel in Karbach gegen Gonsenheim muss der gebürtige Klottener Mohr nach seiner Gelb-Roten Karte vor einer Woche bei Rot-Weiss Koblenz nun gesperrt zuschauen. Manfred Böhmer/balu

Erstes Heimspiel in 2026 für Emmelshausen-Karbach: Der FCEK geht nach zwei Siegen binnen vier Tagen im Oberliga-Nachholspiel bei Rot-Weiss Koblenz und im Pokal-Viertelfinale in Betzdorf ziemlich optimistisch in das Duell mit dem SV Gonsenheim.

Der FC Emmelshausen-Karbach kann die erste Pflichtspielwoche des Jahres perfekt abschließen: Nach dem 2:1-Sieg im Nachholspiel bei Rot-Weiss Koblenz und dem 4:1-Erfolg im Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Ost-Bezirksligisten SG Betzdorf empfängt der FCEK (5.







Artikel teilen

Artikel teilen