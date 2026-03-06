Erstes Heimspiel in 2026 für Emmelshausen-Karbach: Der FCEK geht nach zwei Siegen binnen vier Tagen im Oberliga-Nachholspiel bei Rot-Weiss Koblenz und im Pokal-Viertelfinale in Betzdorf ziemlich optimistisch in das Duell mit dem SV Gonsenheim.
Lesezeit 3 Minuten
Der FC Emmelshausen-Karbach kann die erste Pflichtspielwoche des Jahres perfekt abschließen: Nach dem 2:1-Sieg im Nachholspiel bei Rot-Weiss Koblenz und dem 4:1-Erfolg im Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Ost-Bezirksligisten SG Betzdorf empfängt der FCEK (5.