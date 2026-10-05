Beim FC Emmelshausen-Karbach passiert vor dem Rheinlandpokal-Kracher am Mittwoch gegen die TuS Koblenz einiges: Der Top-Stürmer Serhat Koruk wird wohl nicht mehr das FCEK-Trikot tragen. Dafür gibt es sechs „Rückkehrer“ im Kader.
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Paukenschlag beim Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach: Nach nur zehn Einsätzen (mit sechs Toren) wird Stürmer und Ex-Profi Serhat Koruk wohl nicht mehr für den FCEK auflaufen. Der Vorsitzende Daniel Bernd spricht von einem „Paradigmenwechsel“ beim FCEK und präsentiert im Gegenzug sechs „Rückkehrer“, die den derzeit arg ausgedünnten Kader des Oberliga-Tabellenzwölften auffüllen.