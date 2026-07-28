FC Emmelshausen-Karbach „Panik“ ist beim FCEK der „falsche Ratgeber“ Michael Bongard 28.07.2026, 17:00 Uhr

i Mit diesem Aufgebot geht der FC Emmelshausen-Karbach in die Oberliga-Saison 2026/27: (hintere Reihe, von links) Dustin Zahnen, Janik Otto, Inas Islamovic, Leonard Hück, Sebastian Saftig, Jannik Mohr, Dennis Krob, Bader Qesmi sowie (mittlere Reihe, von links) Burkhard Schink (Betreuer), Ralf Jannke (Betreuer), Vladimir Lang (Physiotherapeut), Tim Puttkammer, Mo Alhaj, Jan Mahrla, Louis Suh, Serhat Koruk, Frank Pies (Torwarttrainer), Patrick Kühnreich (Trainer) und (sitzend, von links) Dylan Esmel, Deniz Özcep, Linus Wimmer, Jonas Bast, Tom Pies, Maximilian Krapf, Keita Kinoshita, Daniel Bohl und Kjell Becher. Es fehlten auf dem Foto Tom Schmitt (Co-Trainer), Kieran Ike und Hozifa Moustafa. Robin Seis

Der FC Emmelshausen-Karbach hat als Tabellendritter eine Top-Saison hinter sich in der Oberliga. Kann der FCEK wieder ganz vorne mitmischen? Momentan sieht es nicht danach aus, die Vorderhunsrücker gehen mit Sorgen im Gepäck in die neue Runde.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat die beste Saison seit dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga im Jahr 2015 hinter sich: Tabellenplatz drei mit 65 Punkten – im ersten Jahr des Zusammenschlusses zwischen dem FC Karbach und dem TSV Emmelshausen lief es „außergewöhnlich gut“ für die Vorderhunsrücker, wie FCEK-Trainer Patrick Kühnreich im Rückblick sagt.







Artikel teilen

Artikel teilen