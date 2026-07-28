Der FC Emmelshausen-Karbach hat als Tabellendritter eine Top-Saison hinter sich in der Oberliga. Kann der FCEK wieder ganz vorne mitmischen? Momentan sieht es nicht danach aus, die Vorderhunsrücker gehen mit Sorgen im Gepäck in die neue Runde.
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Der FC Emmelshausen-Karbach hat die beste Saison seit dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga im Jahr 2015 hinter sich: Tabellenplatz drei mit 65 Punkten – im ersten Jahr des Zusammenschlusses zwischen dem FC Karbach und dem TSV Emmelshausen lief es „außergewöhnlich gut“ für die Vorderhunsrücker, wie FCEK-Trainer Patrick Kühnreich im Rückblick sagt.